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七海酒樓深耕35年！歇業原因曝光

▲七海酒樓承載許多家庭尾牙、圍爐甚至「三代同堂」皆在此辦婚宴的珍貴記憶。（圖／翻攝自七海酒樓臉書粉專）

七海酒樓3/31熄燈！議員不捨：阿公婚禮辦在這

▲民眾黨北市議員陳宥丞也發文證實七海酒樓熄燈消息，透露自己阿公當年就是在該地結婚，並特地帶同仁前往回味最愛的經典蘿蔔糕。（圖／翻攝自陳宥丞臉書粉專）

座落於台北市內湖區成功路四段、鄰近捷運內湖站的知名指標餐廳「七海酒樓」，在地深耕長達35年，是許多內湖在地人的共同回憶。然而，這家承載無數家庭歡樂的老字號港式飲茶，近日卻拋出震撼彈，宣布將於本月31日正式劃下休止符，目前已進入最後倒數5天的營業階段，消息一出令在地鄉親萬分錯愕與不捨。董事長丁采晴坦言，傳統大型宴會酒樓面臨消費型態轉變的轉型挑戰，加上近年人力、食材與租金等營運成本持續暴漲，在多重壓力下只能痛心暫停營業。針對老店歇業的考量，七海酒樓董事長丁采晴無奈吐露真實心聲。她坦言，傳統大型酒樓近年面臨消費型態改變的轉型壓力，加上大環境經濟變遷，以及人力、食材與租金等各項營運成本無情飆升，在多方重擔夾擊下，挑戰日益艱鉅，最終只能做出暫時熄燈的沉重決定。丁董感傷地向長年支持的顧客表達「捨不得地抱歉」，甚至回憶起有顧客歷經三代同堂皆在七海舉辦婚宴的深厚情誼。不過她也為未來留下伏筆，表示團隊並未完全關閉重啟的可能性，期盼未來若有緣分，能以不同形式重返內湖繼續服務。得知歇業消息後，民眾黨台北市議員陳宥丞昨（26）日於臉書感性發文，表示七海酒樓見證了內湖從早期的低密度住宅區，一路蛻變成今日高樓林立的科技重鎮。對他而言，這裡更充滿無可取代的家族意義，連自己阿公當年的婚禮都是在此舉辦。為了在熄燈前再次品嚐這份跨越30年的「七海名菜」，他特地帶著辦公室同仁前往進行最後巡禮，並透露自己對店內的經典蘿蔔糕最為情有獨鍾。七海酒樓鄰近內湖捷運站、獲Google 3.9星評價，向來以傳統港式料理、各式熱炒與單點菜色聞名，長年以來都是內湖居民舉辦結婚喜宴、尾牙春酒、謝師宴及過年圍爐年菜的場地首選。隨著3月31日結束營業的日期逼近，這份專屬於內湖限定的經典手藝即將消失，不僅象徵一家老店的落幕，也代表著一段跨世代城市記憶的暫時告別。