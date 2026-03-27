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台南通學步道預算3億元被卡關，國民黨議員蔡宗豪指中央違法編列預算才是關鍵，對此，民進黨台南市議員參選人陳金鐘嚴正表示，這不只是誤導，更是典型的政治卸責。陳金鐘指出，台南21所學校、約3億元的通學步道改善計畫之所以無法啟動，關鍵就在於中央總預算卡在立法院遲未完成審議，導致補助無法核定撥付。國民黨的立委及議員不好好處理關鍵問題，卻硬要扭曲成「中央違法」，根本是在轉移焦點、模糊責任。陳金鐘質疑，國民黨一邊在立法院杯葛總預算，一邊「假好心」在地方爭取建設預算，現在甚至反過來怪中央，根本是「自己擋、再來罵」的雙面操作。陳金鐘痛批，國民黨「只談爭取、不談到位」，但地方建設不是喊口號，沒有預算通過，再多爭取都只是紙上談兵。陳金鐘強調，真正負責任的民意代表，應該做的是促成立法院儘速通過總預算，讓地方建設能如期推動，而不是用錯誤訊息轉移焦點、誤導市民。陳金鐘也呼籲，面對通學安全這樣的民生議題，應回到理性討論，「讓預算通過、讓工程上路、讓孩子安全回家」這才是市民真正關心的事。