我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李帝勳超寵粉，直接在台下與粉絲互動。（圖／讀者提供）

韓國男星李帝勳在今（27）日，於台北國際會議中心TICC舉辦粉絲見面會《Our 20th Moment》，吸引大批粉絲到場朝聖。李帝勳為了與粉絲見面，穿著一身白西裝，化身為白馬王子從觀眾席入場，讓現場粉絲尖叫聲不斷，他還搞笑表示想親自開計程車送粉絲。而對於大家最期待的《信號2》是否能播出，李帝勳也親口承諾，表示之後會以《信號》與大家見面，讓劇迷都非常期待。李帝勳在今日舉行粉絲見面會，現場有粉絲表示自己因《信號》成了李帝勳粉絲，由於《信號2》日前因主角之一趙震雄遭爆有少年犯前科，導致播出時間不斷推遲。李帝勳現場得知有粉絲因《信號》喜歡自己後，也親口承諾：「之後也會以《信號》與大家見面」，讓全場都超驚喜。除此之外，李帝勳另一部代表作《模範計程車》，也是大家關注的焦點，不少人都希望該劇能以原班人馬續拍第4季，李帝勳也表示自己希望與「彩虹運輸」成員們再次回歸。他還搞笑分享昨天在台北大街經過時，還想說自己如果能親自開計程車，在路上護送粉絲們到家的話一定很棒，超寵粉發言讓粉絲都超感動。而開場時，李帝勳以一身白西裝現身，唱著〈Coffee With Me〉從觀眾席側門入場，與粉絲近距離接觸，讓現場粉絲瞬間尖叫聲不斷。他不只走入人群，還跟粉絲擊掌互動，展現毫無架子的親民性格。而在抽獎環節時，一名粉絲還超幸運跟李帝勳超近距離的深情對視跟對話，臉部距離近到不到20公分，之後在粉絲下台前，李帝勳還直接送上擁抱，讓台下粉絲都超羨慕，也大讚李帝勳真的是寵粉無極限。