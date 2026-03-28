華語天王周杰倫睽違3年8個月，終於帶著《太陽之子》霸氣回歸，13首新歌裡，一口氣收進7首方文山填詞作品，讓這對華語樂壇最經典的創作搭檔重新席捲話題，不過很多人不知道的是，這位幾乎等同周杰倫御用靈魂的作詞人，其實早在BTS還沒紅遍全球前，就曾跨海出手幫忙寫過一首中文歌，那就是2014年的《SKOOL LUV AFFAIR》愛系列主打歌〈Boy In Luv〉，不過當時為了減低中文困難發音，方文山特別寫的簡單，導致部分語意呈現尷尬中二感，包含「看電視時牽手，逛街時候牽手」、「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」、「注意我表情，比誰都要殺，Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」等等，讓人笑喊「果然方文山才是周杰倫專屬的歐巴」！
BTS唱過中文歌 還是天才作詞人方文山填詞！
2014年，BTS推出《SKOOL LUV AFFAIR》，主打歌〈Boy In Luv〉主題鎖定青少年戀愛、制服造型跑校園設定，歌曲前奏常被各大節目當作「魔性BGM」使用，知名度因此累積，讓BTS在後期人氣攀升；當時公司就想順勢打進台灣與中國市場，於是直接找上方文山操刀中文版歌詞，這個組合現在看起來夢幻，但當年成品一出來，卻意外變成另類尷尬名場面。
為何會說讓人尷尬？關鍵卡在語言轉換，因為〈Boy In Luv〉韓版旋律節奏緊湊，若要套上中文發音，難度直接飆高，方文山只能把歌詞寫得更口語、更直白，結果就誕生一整段現在聽會忍不住尷尬到腳趾抓地的經典作品，像是「我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手」，還有「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」，甚至直接來一段「Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」，整首歌是戀愛腦全開的青春日記，當年聽覺得熱血，現在回放直接變成大型社死現場。
而〈Boy In Luv〉中文版最有記憶點的還是那句反覆洗腦的「想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴」，搭配原曲的強勢節奏，反差感爆棚，不少老粉現在回去重聽都忍不住笑出來，但也正是這種「有點過頭」的直白，反而完整保留當年那種少年戀愛的衝動與不顧一切。
方文山是誰？周杰倫的靈魂搭檔 《七里香》《說好的幸福》都他寫的
方文山是華語樂壇最具代表性的作詞人之一，更是周杰倫長年合作的靈魂搭檔，從《雙截棍》、《爺爺泡的茶》、《七里香》、《夜曲》、《本草綱目》、《不能說的秘密》、《說好的幸福呢》、《髮如雪》、《青花瓷》到《告白氣球》等數不盡的經典，幾乎每個時期的代表作都有他的影子，他最擅長的就是用意象堆疊出畫面，把歌詞寫得像電影一樣有場景、有情緒，讓旋律一進來就有故事在跑，這種風格也幾乎變成周杰倫音樂裡不可切割的一部分。這次《太陽之子》13首新歌中就有7首由他操刀，包含〈太陽之子〉、〈西西里〉、〈湘女多情〉、〈七月的極光〉、〈I Do〉、〈淘金小鎮〉、〈鄉間的路〉，整張專輯的語言質感幾乎一聽就能辨識。
但也正因為這種強烈風格，當方文山脫離熟悉的創作場域時反而特別明顯，所以當大家聽完〈Boy In Luv〉中文版，都直呼：「萬萬沒想到他也會寫出跟周杰倫系列搭不上曲風的作品！」、「因為方文山是周杰倫專屬的歐巴啊！」。
📌BTS〈Boy In Luv〉中文版歌詞：
放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛
放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
歐巴！強勢一點去改變
改變！別怕拒絕的危險
危險！也要勇敢送信件
信件！像男人般握住拳
難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要
要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要
看我不在囉唆，放下了一切跟我走
最最愛妳的人是我，是我
擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺
Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ
HA KU NA MA TA TA
Oh！不要廢話，不要虛假
堅持挑戰所有變化
Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
外表是bad bad girl
內心是bad bad girl
話不說，妳外型冷漠
卻是我愛的girl
喜歡我，大聲說
請不要繼續保持沉默
妳假裝不熟，刻意在閃躲
讓我感到oh困惑
我想要聽到妳的聲音
快點快點快點（韓文）
卻猜不透妳表情
掙扎掙扎掙扎（韓文）
真心？I got em
耐心？I got em
妳是我的身邊，最美最美的風景
最美最美最美（韓文）
啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up
透明水晶丁噹很好聽Hold up
心電感應，119喊救命Hold up
我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
妳說話，叫我歐巴
親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴
原來妳也有溫柔的時候，抱著我
我不會讓妳受傷難過
妳說話，叫我歐巴
就像女朋友般為我泡泡茶
未來一起走
夢想Let's go
肯定的回答
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
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2014年，BTS推出《SKOOL LUV AFFAIR》，主打歌〈Boy In Luv〉主題鎖定青少年戀愛、制服造型跑校園設定，歌曲前奏常被各大節目當作「魔性BGM」使用，知名度因此累積，讓BTS在後期人氣攀升；當時公司就想順勢打進台灣與中國市場，於是直接找上方文山操刀中文版歌詞，這個組合現在看起來夢幻，但當年成品一出來，卻意外變成另類尷尬名場面。
為何會說讓人尷尬？關鍵卡在語言轉換，因為〈Boy In Luv〉韓版旋律節奏緊湊，若要套上中文發音，難度直接飆高，方文山只能把歌詞寫得更口語、更直白，結果就誕生一整段現在聽會忍不住尷尬到腳趾抓地的經典作品，像是「我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手」，還有「蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要」，甚至直接來一段「Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」，整首歌是戀愛腦全開的青春日記，當年聽覺得熱血，現在回放直接變成大型社死現場。
而〈Boy In Luv〉中文版最有記憶點的還是那句反覆洗腦的「想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴」，搭配原曲的強勢節奏，反差感爆棚，不少老粉現在回去重聽都忍不住笑出來，但也正是這種「有點過頭」的直白，反而完整保留當年那種少年戀愛的衝動與不顧一切。
方文山是誰？周杰倫的靈魂搭檔 《七里香》《說好的幸福》都他寫的
方文山是華語樂壇最具代表性的作詞人之一，更是周杰倫長年合作的靈魂搭檔，從《雙截棍》、《爺爺泡的茶》、《七里香》、《夜曲》、《本草綱目》、《不能說的秘密》、《說好的幸福呢》、《髮如雪》、《青花瓷》到《告白氣球》等數不盡的經典，幾乎每個時期的代表作都有他的影子，他最擅長的就是用意象堆疊出畫面，把歌詞寫得像電影一樣有場景、有情緒，讓旋律一進來就有故事在跑，這種風格也幾乎變成周杰倫音樂裡不可切割的一部分。這次《太陽之子》13首新歌中就有7首由他操刀，包含〈太陽之子〉、〈西西里〉、〈湘女多情〉、〈七月的極光〉、〈I Do〉、〈淘金小鎮〉、〈鄉間的路〉，整張專輯的語言質感幾乎一聽就能辨識。
但也正因為這種強烈風格，當方文山脫離熟悉的創作場域時反而特別明顯，所以當大家聽完〈Boy In Luv〉中文版，都直呼：「萬萬沒想到他也會寫出跟周杰倫系列搭不上曲風的作品！」、「因為方文山是周杰倫專屬的歐巴啊！」。
📌BTS〈Boy In Luv〉中文版歌詞：
放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛
放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
歐巴！強勢一點去改變
改變！別怕拒絕的危險
危險！也要勇敢送信件
信件！像男人般握住拳
難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要
要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要
看我不在囉唆，放下了一切跟我走
最最愛妳的人是我，是我
擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺
Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ
HA KU NA MA TA TA
Oh！不要廢話，不要虛假
堅持挑戰所有變化
Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
有些曖昧，妳答應約會
拒絕了誰，妳答應約會
感覺對了，妳答應約會
妳答應約會
妳答應約會
外表是bad bad girl
內心是bad bad girl
話不說，妳外型冷漠
卻是我愛的girl
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請不要繼續保持沉默
妳假裝不熟，刻意在閃躲
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我想要聽到妳的聲音
快點快點快點（韓文）
卻猜不透妳表情
掙扎掙扎掙扎（韓文）
真心？I got em
耐心？I got em
妳是我的身邊，最美最美的風景
最美最美最美（韓文）
啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up
透明水晶丁噹很好聽Hold up
心電感應，119喊救命Hold up
我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手
此時此刻，我為妳寫歌
等妳下課，等妳說愛我
想與妳分享快樂，快樂
而妳是我的快樂，快樂
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
親吻妳臉頰，只接妳的電話
想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
Say what you want
Say what you want
獻上玫瑰花，心跳快要爆炸
妳說話，叫我歐巴
親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴
原來妳也有溫柔的時候，抱著我
我不會讓妳受傷難過
妳說話，叫我歐巴
就像女朋友般為我泡泡茶
未來一起走
夢想Let's go
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想成為妳專屬的歐巴
黏妳愛妳，成為妳歐巴
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黏妳愛妳，成為妳歐巴
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