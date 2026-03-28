看電視時牽手，逛街時候牽手

蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要

注意我表情，比誰都要殺，Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ

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▲BTS防彈少年團推出《SKOOL LUV AFFAIR》後，隔年2015就來台舉辦演唱會，當時勤跑行程受訪宣傳。（圖／facebook@環球音樂 K-POP）

BTS唱過中文歌 還是天才作詞人方文山填詞！

我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手

蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要

Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ

想成為妳專屬的歐巴，黏妳愛妳，成為妳歐巴

方文山是誰？周杰倫的靈魂搭檔 《七里香》《說好的幸福》都他寫的

華語天王周杰倫睽違3年8個月，終於帶著《太陽之子》霸氣回歸，13首新歌裡，一口氣收進7首方文山填詞作品，讓這對華語樂壇最經典的創作搭檔重新席捲話題，不過很多人不知道的是，這位幾乎等同周杰倫御用靈魂的作詞人，其實早在BTS還沒紅遍全球前，就曾跨海出手幫忙寫過一首中文歌，那就是2014年的《SKOOL LUV AFFAIR》愛系列主打歌〈Boy In Luv〉，不過當時為了減低中文困難發音，方文山特別寫的簡單，導致部分語意呈現尷尬中二感，包含「」、「」、「」等等，讓人笑喊「果然方文山才是周杰倫專屬的歐巴」！2014年，BTS推出《SKOOL LUV AFFAIR》，主打歌〈Boy In Luv〉主題鎖定青少年戀愛、制服造型跑校園設定，歌曲前奏常被各大節目當作「魔性BGM」使用，知名度因此累積，讓BTS在後期人氣攀升；當時公司就想順勢打進台灣與中國市場，於是直接找上方文山操刀中文版歌詞，這個組合現在看起來夢幻，但當年成品一出來，卻意外變成另類尷尬名場面。為何會說讓人尷尬？關鍵卡在語言轉換，因為〈Boy In Luv〉韓版旋律節奏緊湊，若要套上中文發音，難度直接飆高，方文山只能把歌詞寫得更口語、更直白，結果就誕生一整段現在聽會忍不住尷尬到腳趾抓地的經典作品，像是「」，還有「」，甚至直接來一段「」，整首歌是戀愛腦全開的青春日記，當年聽覺得熱血，現在回放直接變成大型社死現場。而〈Boy In Luv〉中文版最有記憶點的還是那句反覆洗腦的「」，搭配原曲的強勢節奏，反差感爆棚，不少老粉現在回去重聽都忍不住笑出來，但也正是這種「有點過頭」的直白，反而完整保留當年那種少年戀愛的衝動與不顧一切。方文山是華語樂壇最具代表性的作詞人之一，更是周杰倫長年合作的靈魂搭檔，從《雙截棍》、《爺爺泡的茶》、《七里香》、《夜曲》、《本草綱目》、《不能說的秘密》、《說好的幸福呢》、《髮如雪》、《青花瓷》到《告白氣球》等數不盡的經典，幾乎每個時期的代表作都有他的影子，他最擅長的就是用意象堆疊出畫面，把歌詞寫得像電影一樣有場景、有情緒，讓旋律一進來就有故事在跑，這種風格也幾乎變成周杰倫音樂裡不可切割的一部分。這次《太陽之子》13首新歌中就有7首由他操刀，包含〈太陽之子〉、〈西西里〉、〈湘女多情〉、〈七月的極光〉、〈I Do〉、〈淘金小鎮〉、〈鄉間的路〉，整張專輯的語言質感幾乎一聽就能辨識。但也正因為這種強烈風格，當方文山脫離熟悉的創作場域時反而特別明顯，所以當大家聽完〈Boy In Luv〉中文版，都直呼：「萬萬沒想到他也會寫出跟周杰倫系列搭不上曲風的作品！」、「因為方文山是周杰倫專屬的歐巴啊！」。放不下，誰在尷尬，而我自問自答練習牽掛放不下，誰在害怕，我塗改了想要說的話有些曖昧，妳答應約會拒絕了誰，妳答應約會感覺對了，妳答應約會妳答應約會妳答應約會歐巴！強勢一點去改變改變！別怕拒絕的危險危險！也要勇敢送信件信件！像男人般握住拳難道開開心心，打打鬧鬧，哈哈笑笑，要要Dancers，蹦蹦跳跳，說說聊聊，砰砰心跳，要看我不在囉唆，放下了一切跟我走最最愛妳的人是我，是我擦出了火花，注意我表情，比誰都要殺Oh！ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌHA KU NA MA TA TAOh！不要廢話，不要虛假堅持挑戰所有變化Oh！跟我回家，看著我說話，送妳手中花此時此刻，我為妳寫歌等妳下課，等妳說愛我想與妳分享快樂，快樂而妳是我的快樂，快樂想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸有些曖昧，妳答應約會拒絕了誰，妳答應約會感覺對了，妳答應約會妳答應約會妳答應約會外表是bad bad girl內心是bad bad girl話不說，妳外型冷漠卻是我愛的girl喜歡我，大聲說請不要繼續保持沉默妳假裝不熟，刻意在閃躲讓我感到oh困惑我想要聽到妳的聲音快點快點快點（韓文）卻猜不透妳表情掙扎掙扎掙扎（韓文）真心？I got em耐心？I got em妳是我的身邊，最美最美的風景最美最美最美（韓文）啊～愛上妳，我聽到妳心跳聲音Hold up透明水晶丁噹很好聽Hold up心電感應，119喊救命Hold up我想要牽妳手，看電視時牽手，逛街時候牽手此時此刻，我為妳寫歌等妳下課，等妳說愛我想與妳分享快樂，快樂而妳是我的快樂，快樂想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸妳說話，叫我歐巴親妳臉頰，撫摸你頭髮，我歐巴原來妳也有溫柔的時候，抱著我我不會讓妳受傷難過妳說話，叫我歐巴就像女朋友般為我泡泡茶未來一起走夢想Let's go肯定的回答想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want親吻妳臉頰，只接妳的電話想成為妳專屬的歐巴黏妳愛妳，成為妳歐巴Say what you wantSay what you want獻上玫瑰花，心跳快要爆炸