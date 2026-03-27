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前行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，隨後爆出生前疑遭職場霸凌。行政院原擬追頒一等功績獎章，加發撫恤金差額，但家屬已於今（27）日下午婉拒贈勳及補償。家屬友人表示，顏慧欣2月19日提出辭呈，離世時不具公職身分，此刻領獎只會徒增雙親傷感；與此同時，經貿談判辦公室總代表楊珍妮下午「因公請假」缺席立法院備詢。顏慧欣辭呈內容曝光，指出國家雖宣示爭取加入CPTPP，但執行層面卻消極敷衍，缺乏具體時程，提供專業建言卻遭到嚴厲駁斥而非採納。此外，她也憂心行政院經貿辦成立18年仍屬任務編組，導致高階談判人才出現斷層，且公文查考機制與決策流程均有待強化。行政院長卓榮泰表示有收到信件，會依照相關辦法啟動事實釐清程序。為確保公正性，由外部委員組成調查小組，承諾全面檢視OTN的組織運作與工作環境。案件延燒至今，各界對於楊珍妮的評價兩極，有人建議調查範圍應擴大至楊珍妮過往任職的經濟部與駐外單位，不過也有人提到楊珍妮作風認真，如今全案啟動調查程序，真相仍待釐清。