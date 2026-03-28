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中鋼股東紀念品期待太高！改發超商卡50元「差距太離譜」股東傻眼

27日宣布今年的股東紀念品為「統一超商50元禮品卡」，相較過去高質感、實用的紀念品來看直接大縮水

▲中鋼今年宣布股東紀念品為超商禮品卡50元，讓上百萬股東相當傻眼。（圖/Threads）

「領了四五年，有純鈦永輕巧瓶、砧心有您、傘Q、精緻鈦ONE戶外型環保餐具，我沒想到今年會是50元超商卡.......」。

▲每年都引起小股東收藏熱潮的中鋼股東會紀念品，過去推出鋼傘「傘Ｑ（Thank you）」也引爆領取熱潮。（圖／中鋼提供）

中鋼股東紀念品今年怎麼了？去年董事長受訪早埋伏筆

去年中鋼董事長黃建智就已經有指出，製作紀念品的隱形成本逐年越來越高，從設計、生產到物流，每一環節都在墊高支出。

因114年全球鋼鐵產業受到市場供需失衡的嚴重衝擊，經營環境更迭劇烈，導致中鋼的營運績效面臨了前所未有的沉重壓力。

▲中鋼面臨鋼鐵產業市場波動影響，經營出現龐大壓力，另外製作股東紀念品隱形成本也不斷攀升，今年才換了形式發放股東紀念品。（圖／中鋼提供）

大家期待已久的中鋼股東紀念品日前終於公開，是超商禮品卡50元，讓上百萬股東大傻眼，由於過去中鋼股東紀念品都是走精緻實用路線，早已是每年的熱門話題，沒想到今年改發超商禮品卡，直接跌落神壇，退出競爭2026年最強股東紀念品行列。不少股東都好奇：「今年到底是怎麼了？」中鋼也坦言會有這樣的轉變，其實是「營運績效面臨前所未有的沉重壓力」。擁有「股東會紀念品天花板」的中鋼，，讓136萬名股東相當傻眼，紛紛在社群上大抱怨。然而也正式宣告，中鋼在股東紀念品王朝結束，今年也無緣角逐2026最強股東紀念品的行列。有不少股東表示：「中鋼股東會紀念品出爐，竟然是50元超商商品卡，中鋼！你確定你還是中鋼？」、「叫那個給我走漏風聲的主管給我出來！說什麼很實用講那麼誇張，害我很期待，超商商品卡50元是怎樣啦！中鋼怎麼了？」、「中鋼！我買在30.66不是為了領超商50元商品卡欸！」、然而中鋼從1974年股票上市之後，截至去年已經連續第51年贈送股東會紀念品，如今2026年這項傳統被打破，中鋼首次不是推出自製產品送給股東，引起上百萬股東震撼。但實際上，這項轉變也並不是毫無預警，直到今年果然不再贈送實體紀念品，中鋼坦言：「儘管短期營運承壓，但為了答謝所有股東長久以來的支持與信任，公司依然規劃配發特別股每股1.4元、普通股每股0.15元的現金股利，並致贈紀念品以表心意。」只是這個紀念品轉變了形式，未來中鋼是否還有實體的紀念品，就要等明年的此時才能知道囉！值得注意的是，今年中鋼發放紀念品也同步數位化，攜手集保結算所全面導入「股東會紀念品電子化（eGift）」服務，符合持股滿1000股、完成電子投票且未交付委託書條件的股東，可於7月8日至隔年6月30日期間，透過線上平台領取這張50元商品卡，當然，股東也可選擇親自出席5月22日的股東會現場領取。