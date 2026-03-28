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受週四美股下跌影響，週五台股開低不過隨後跌勢收斂，終場下跌225.03點，跌幅-0.68%，收在33112.59點，本週台股週線下跌431.29點，平均日均量 6947.44億元。法人表示，本週美伊戰事是否談判停火的訊息，造成美台股市走勢震盪，不過，法人認為，若遇台股因地緣政治風險而回檔，投資人反而可逢低分批布局。法人資金動向上，外資再度賣超逾千億元，連續第四週賣超1051.45億元，惟金額較前週下降，自營商連五週減碼269.54億元，本週依舊由投信法人力挺台股，連續買超七週188.96億元，三大法人合計賣超1132.03億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，本週美伊戰事是否談判停火的訊息，持續牽動市場情緒，也造成美台股市走勢震盪。從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，但因為前波多頭已來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。而在電子股陷入調整時，部分資金轉向基期較低之傳產類股，但由於傳產基本面能見度仍不足，傳產指數陷入年線保衛戰。郭明玉表示，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔的時間，據台經院表示，目前氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，屆時將使更多產業受到不利影響，也將影響全球央行利率政策。郭明玉進一步表示，隨市場逐步減少對聯準會降息時點與幅度預估的同時，亦降低給予美股預估本益比的倍數，但同時，受惠AI長期穩健需求的科技股等相關類股盈餘持續上修，提供美股下方支撐，整體而言，美伊戰事對估值壓抑搭配盈餘上修支持，將使美股短期難脫震盪走勢。不過，郭明玉認為，全球龍頭AI大廠的資本支出未見放緩，反映出全球對AI需求有增無減，且輝達新一代伺服器Vera Rubin進入量產，輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年將能達到1兆美金，除了為全球AI發展的前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機，其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險而回檔，反而可逢低分批布局。