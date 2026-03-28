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▲安井南外表清純甜美，私下竟是個不折不扣的武術高手，精通雙截棍、劍道、空手道甚至螳螂拳。（圖／IG @yasaiminami）

日本女星安井南（Minami Yasui）近日在社群平台宣布，正式結束在連鎖咖啡店星巴克的兼職工作。由於她外型甜美，過去被網友封為「最美星巴克店員」，離職消息一出，短短時間內竟吸引超過5200萬人次瀏覽，迅速成為網路發燒話題，然而有酸民對此不以為然，批評：「有什麼了不起的嗎？」、「這也能拿出來講？」，意外引發正反兩派網友的激烈論戰。現年22歲的安井南，之前就讀於日本大學生物資源科學部。她透露自己從高中三年級就進入星巴克打工，起初每週排班三天，後來隨演藝工作增加，後期調整為每週至少上班一天。隨著今年順利完成大學學業，隨著階段性目標已達成，決定同步從這份陪伴多年的工作畢業，邁向人生新階段。安井南在貼文中感性表示，在星巴克長期的服務業經歷讓她受益匪淺。她提到，雖然在打工過程中曾遇到不少麻煩與挑戰，但最終都順利解決，不僅提升了她的人際溝通與應對進退，也讓自己變得更加成熟，學到的待人接物之道，對未來的演藝之路也都非常有幫助，認為服務業的洗禮是她人生中寶貴的一課。貼文迅速吸引5200萬瀏覽，同時也引來部分網民質疑。有網友相當不以為然，覺得她把離職稱為「畢業」過於包裝，冷嘲熱諷表示「在星巴克打工有什麼特別？」、「這也值得拿出來講嗎？」但也有支持者力挺，認為她能兼顧學業、演藝和打工多年很不容易，不應抹滅她的努力。事實上，安井南不只是話題網紅，還是一名演員。她曾從900人的選秀中脫穎而出，與知名女星中川翔子合唱，並在2025年成為中川翔子新公司「miracle」的首位簽約藝人。身為「翔子接班人」的她，私下竟是崇拜李小龍的格鬥迷，與甜美長相十分反差，不僅精通雙節棍，還擁有空手道、劍道初段黑帶資格，甚至是還入圍過2024年「日本小姐」的決賽。