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▲為躲避警方查緝，林男於市區內多處繞行徘徊，警方將其查緝到案，並當場起獲公仔，全案依竊盜罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市1名林姓男子22日晚間進入高市鹽埕區一家夾娃娃機店，見機台上擺放一隻價值約2500元的電影角色「洪金豹」大型公仔，見四下無人竟心生貪念當場抱走。林男得手後為了躲避查緝，帶著「洪金豹」在市區內不斷繞行，企圖混淆警方追蹤，警方獲報後還是透過監視器掌握其活動範圍，於26日將其查緝到案，並當場起獲公仔，全案依竊盜罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。高市警局鹽埕警分局建國四路派出所日前接獲民眾報案，稱鹽埕區北斗街選物販賣機店內公仔遭竊。警方獲報後立即成立專案小組，透過監視器影像鎖定嫌犯林姓男子（約44歲），最後於26日將其查獲到案，並成功找回失竊公仔。據了解，林姓男子於晚間潛入鹽埕區北斗街選物販賣機店，見現場四下無人，竟對機台上的熱門卡通電影角色「洪金豹」公仔（價值約新臺幣2500元）動起歪念，得手後隨即逃逸。為躲避警方查緝，林嫌於市區內多處繞行徘徊，企圖混淆警方追查方向。惟警方擴大調閱監視器，逐一釐清林嫌的逃逸路線與活動範疇，並掌握其身分，最終於26日將其查緝到案，並當場起獲公仔，全案依竊盜罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。鹽埕警分局呼籲，民眾切勿因一時貪念或心存僥倖而觸犯法網。對於任何侵害他人財產權之案件，警方均將展現執法決心，積極追緝不法，以維護社會治安平穩。