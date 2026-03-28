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▲林希子因為大學選修的一堂課竟意外改變她人生，成為創作歌手而出道。（圖／iSHOW愛秀演藝提供）

中日混血創作才女林希子昨（27）日正式發行首張全創作專輯《我披著世界轉動》。畢業於世新大學的她，在校便是金牌主持人，沒想到人生轉折竟源於一堂主持課。原來是金鐘主持人劉玉霖一眼相中她的音樂天賦，讓她從學生、電台 DJ 一路蛻變成創作歌手，上演現實版「全能偶像養成劇」。而她推出的主打歌〈只想一個人靜靜的看著聽著等著也許我就睡著了〉，因歌名長達21字，也因此引起粉絲熱烈討論。林希子入行過程也非常有趣，她在校期間曾選修主持課，而這堂課的授課老師，正是金鐘主持人劉玉霖。原本只是為了精進主持能力，沒想到卻讓劉玉霖一眼相中她的潛力，注意到林希子不只口條出色，更擁有成熟細膩的音樂感知與創作能力，進一步挖掘她的音樂長才，從此展開「老師變經紀人」的關鍵轉折。而林希子出道首支單曲便引發網友熱議，主打歌〈只想一個人靜靜的看著聽著等著也許我就睡著了〉全長 21 個字，直接打破華語歌壇「最長歌名」紀錄！她以輕爵士與 City Pop 旋律，寫下都市人想「暫停世界」的渴望。林希子笑說，這首歌最適合在洗澡、走路或睡前聆聽，讓大腦從繁雜資訊中抽離。專輯核心概念圍繞「重新感受世界」，視覺設計更找來親姊姊林彩婕 Kaya 操刀。包裝特別選用 Pantone 2026 年度色「雲舞白」（Cloud Dancer），結合海洋藍與森林綠，象徵在變動時代中尋找平靜。林希子表示，藝名「希子」正是希望透過音樂帶給大家希望，在繁忙的生活中，透過旋律問自己一句：「今天的我，好嗎？」