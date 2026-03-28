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▲琳賽阿姨嗆聲185公分以下都是侏儒，遭網友炎上。（圖／翻攝自琳賽阿姨IG@lynnnnne）

未婚人生分享翻車 坦言「嘴秋活該被罵」

盼理性討論拒絕牽連家人 網路反應兩極

琳賽阿姨道歉聲明：

網紅「琳賽阿姨」近日分享個人生活影片，原本談及37歲未婚的自由人生，卻因一句「185公分以下都是侏儒」引發軒然大波，影片曝光後迅速在網路擴散，大批網友湧入留言區批評，認為其言論帶有歧視意味，缺乏基本尊重，讓原本分享生活觀點的內容瞬間變調。對此琳賽阿姨馬上透過影片認錯道歉，直言：「我嘴秋活該被罵！」琳賽阿姨在影片中提到，自己雖未婚未育，但生活自在、能隨心所欲安排人生，「想出國就出國」，強調單身也能過得精彩。然而，她隨後脫口而出的身高評論卻成為導火線，引爆網友不滿。大量留言批評其發言過於偏激，甚至質疑價值觀，導致整起事件迅速升溫。面對輿論壓力，琳賽阿姨隨即發文致歉，承認該言論確實不妥，並以「嘴秋」形容自己的失言。她表示，當時只是情緒下的隨口發言，未經思考便說出口，對於造成大眾不適深感抱歉，也願意承擔所有責任，強調不會將問題推給剪輯或他人。她進一步說明，影片初衷是分享單身生活的正向面向，並非刻意貶低他人，但坦言「本意不等於結果」，當內容引發不適就必須檢討。她也提到部分片段在網路傳播過程中被放大或誤解，希望外界在討論時能保持理性，不要延伸攻擊其家人或相關店家。整起事件引發網友兩極看法，有人認為該言論明顯帶有歧視，不應輕忽；也有人覺得只是無心之失，不必過度放大。隨著討論持續延燒，也再度引發對網紅言論尺度與公眾責任的關注。琳賽阿姨則表示會記取教訓，未來發言將更加謹慎。這幾天的事情，我想好好跟大家說一聲對不起。那支影片裡，有些話是我一時情緒、沒有想清楚就說出口的。這件事情造成大家的不舒服，是事實，我願意承認，也應該負責。其實我不是一個想要傷害別人的人，但我也知道，「本意」不等於「結果」。當我的表達讓人感到不舒服，那就是我需要檢討的地方。對於被我影響到的人，我真的很抱歉。但我也想誠實說一件事——現在網路上流傳的內容，有很多是被剪輯、被放大，甚至被誤解的。大家可以不喜歡我、可以批評我，這些我都會接受。但當攻擊延伸到我的家人、我的店，甚至是無關的人時，其實真的會讓人很難過。我不是完美的人，我會犯錯，也會學習。這次的事情，我會好好面對、好好修正。謝謝願意給我機會的人，也謝謝那些批評我的聲音，讓我知道自己還有很多地方需要變得更好。