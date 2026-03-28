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為落實推動「人工智慧之島」政策，並加速南台灣AI產業聚落發展。在國家科學及技術委員會推動下，位於台南沙崙智慧綠能科學城的「AI創新應用大樓」於今（28）日正式啟用，行政院長卓榮泰親臨主持、國科會主委吳誠文等產學研界代表共同見證，宣示中央與地方攜手合作，推動「大南方新矽谷」發展，建構台灣AI產業生態系重要基地。卓榮泰表示，政府近年積極推動「均衡台灣」政策，期望科技與產業發展不再集中於單一區域，而是在全台形成多元且互補的產業布局。沙崙智慧綠能科學城在中央與地方共同努力下，已逐步匯聚多家國內外企業與研究機構進駐，形成南台灣重要的科技創新聚落。未來透過AI技術導入製造、醫療、交通與城市治理等各領域，將推動「百工百業AI落地」，帶動南部產業持續升級與創新發展。吳誠文則表示，在「大南方新矽谷推動方案」整體架構下，政府正逐步建構完整的AI產業生態系，從主權AI模型、AI算力基礎建設、智慧城市應用，到機器人、智慧餐廚、智慧電網、智慧生活服務與AI健康照護等多元應用場域，相關創新成果正以沙崙為核心逐步展開。「AI創新應用大樓」將成為AI技術研發、測試與場域驗證的重要基地，透過產官學研合作，促進AI技術落地並推動產業轉型。他指出，目前政府讓AI產業發展所需的關鍵元素逐步到位。在應用端，越來越多投入AI創新應用與系統整合的企業進駐沙崙；在場域端，AI創新應用大樓與資安暨智慧科技研發大樓提供企業研發測試與場域驗證空間；在算力端，除南科的「國網雲端算力中心」外，未來沙崙C區也將建置「智慧創新算力中心」，提供更充足的運算資源。而在網路端，國科會正推動IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）全光網路應用發展，透過超高速、低延遲的光網路串聯算力與資料，支援智慧城市與AI應用服務。未來也將於沙崙展示多項IOWN應用情境，呈現AI與次世代網路技術結合的發展成果。目前AI創新應用大樓已吸引多家企業與研究單位進駐，今日現場也展示AI算力平台、智慧電網、邊緣AI語音應用、數位孿生平台等應用。此外，活動現場也同步展示「AI照護站體驗館」，呈現智慧健康照護應用成果。未來，政府將持續整合中央與地方資源，結合產學研界力量，推動AI創新應用與產業發展。「AI創新應用大樓」結合南科「沙崙生態科學園區」，將創新研發與生產製造串接起來，逐步形成結合研發創新、人才培育與智慧生活的科技產業創新生態系，讓沙崙成為台灣AI創新應用的重要據點，也讓南台灣在全球AI產業發展中扮演更關鍵的角色。