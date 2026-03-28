《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間詢問經紀公司是否加場，截稿前尚未獲得回應。

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▲告五人演唱會今日中午開賣，沒多久就秒殺。（圖／拓元售票官網）

終點站回台掀熱潮 Zepp規模供不應求

▲告五人演唱會開賣秒殺。（圖／寬宏售票官網）

粉絲崩潰洗版 歌迷狂喊：加場

2026告五人演唱會資訊

人氣樂團告五人「2026 Live Tour the World《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》」台北最終站門票今（28）日中午12點於拓元售票正式開賣，不到短時間內，5月16、17日2場門票即被搶購一空，大量歌迷湧入搶票，系統瞬間塞爆，社群平台更是哀鴻遍野，直呼「根本搶不到」、「還沒點進去就完售」。此次演唱會為告五人世界巡迴最終站，選在新北 Zepp New Taipei 開唱，場地容量相對有限，卻吸引歷經北美、歐洲、亞洲巡演累積的大量粉絲關注，加上哈瓜（粉絲名）族群黏著度高，開賣前就被視為「必搶級演唱會」，導致票券供不應求。票價分為二樓對號座1800元、一樓站席1600元及身障票800元，但無論哪個區域幾乎都在第一時間售罄。ˇ官方事前已釋出完整搶票須知，包括需先完成會員驗證、首日僅限信用卡付款、每人限購4張等規則，但面對龐大流量，實際搶票仍極具難度，不少網友表示，即便提前登入、準備多裝置，仍無法成功進入結帳頁面：「卡在轉圈就沒票了。」門票秒殺後，大量粉絲湧入官方與售票平台留言區哀嚎，也有不少人開始關注是否會加開場次，甚至擔心黃牛票流竄。部分粉絲表示願意「加價也想看」，但也有理性聲音呼籲抵制炒票行為，期待主辦單位能針對需求加場或推出更多機會。時間：2026/5/16(六)、5/17(日) 19:30地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）票價：NT.1800 （二樓對號座）/ NT.1600（一樓全站席）/ NT.800（身障席）搶票時間：2026/3/28 (六) 12:00全面開賣售票網站：