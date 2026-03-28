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油價飆升放大結構弱點，泰銖對外部衝擊更敏感

資金轉向美元資產，外流壓力進一步加劇

國際油價急漲牽動全球金融市場，泰國因高度依賴能源進口，成為這波衝擊中最直接受影響的經濟體之一。泰銖在短時間內明顯轉弱，資本外流壓力同步升溫，市場對其後續走勢轉趨保守。分析人士指出，泰國長期仰賴進口原油，能源占整體進口比重偏高，一旦國際油價出現劇烈波動，貿易逆差與外匯需求就會迅速擴大。這樣的經濟結構，使泰銖對外部變數特別敏感，也更容易被放大成匯率波動。近期油價因中東局勢升溫而急漲，直接推高泰國進口成本，並進一步侵蝕經常帳平衡。市場原本對泰國經濟復甦的期待，也因此出現修正。根據《彭博社》報導，泰銖在3月已貶值超過5%，成為亞洲主要貨幣中表現最弱之一。Kasikornbank策略師分析，隨著能源進口支出增加，加上企業進入股息匯回季節，美元需求同步升高，預估泰銖兌美元匯率至年中可能再貶約2%，從目前約32.8持續走弱。去年底在觀光復甦與資金回流帶動下，泰銖一度成為亞洲表現亮眼的貨幣之一。但進入2026年3月後，國際油價累計漲幅超過40%，市場對泰國經濟的評價迅速轉向。由於能源自給率有限，油價一旦走高，進口支出與通膨壓力同步升溫，也削弱貨幣吸引力。除了能源成本，資本流動同樣成為影響匯率的關鍵變數。市場觀察指出，在美國維持相對高利率環境下，資金持續流向美元資產，新興市場貨幣普遍承壓。泰國因基本面受到油價衝擊較深，資金外流壓力相對更為明顯，也進一步拖累泰銖表現。Crédit Agricole策略師Jeffrey Zhang指出，油價上漲不僅影響匯率，還可能拖累泰國財政與經濟成長。隨著政府需承擔更高能源補貼與成本壓力，財政空間恐被壓縮，預估年底泰銖兌美元可能觸及33水準。不過他也認為，匯率後續走弱的速度，未必會像3月那樣急劇。當大宗商品價格劇烈波動，新興亞洲市場資金往往迅速重新配置，貨幣表現也容易出現分化。對泰國而言，接下來幾個月的關鍵仍在油價走勢與全球資金流向，一旦能源價格維持高檔，或地緣政治風險未解，泰銖恐將持續維持弱勢震盪。