北高兩地各加開一場，分別為5月22日高雄場、7月12日台北場，兩場門票在4月8日於添翼售票網全面開賣

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4月2日（四）上午10:00-10:30隊員證獨家優先購票，4月2日（四）中午12:00小隊員序號優先搶購，4月8日（三）中午12:00添翼售票全面啟售

▲盧廣仲北高雙刀流四場演出門票，開賣後一分鐘內即全數完售，主辦單位緊急宣布北高各加開一場。（圖／寬宏藝術）

盧廣仲5月23、24日將在高雄流行音樂中心、7月10、11日於台北流行音樂中心舉辦《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》演唱會，日前四場門票開賣一分鐘內全數完售，今（28）日官方宣布《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》加演場門票將於延續驚人氣勢，盧廣仲北高雙刀流四場演出門票，開賣後一分鐘內即全數完售，主辦單位緊急宣布北高各加開一場，預計依舊引爆搶票熱潮，在正式開賣前，網路上已經出現各種聲稱「保證有票」的詐騙訊息，引發粉絲關注與不安。對此，盧廣仲除了感謝歌迷支持，也特別呼籲大家提高警覺、小心詐騙，並表示：「黃牛不要來，祝你笑開懷。」展現幽默的溫暖關懷。在演唱會話題持續延燒之際，盧廣仲也於愚人節前驚喜推出全新MV〈lost you twice〉，以「愚人的愛」為主題，細膩唱出隨時間被拉長的思念與傷心。歌曲上線後立刻引發共鳴，歌迷紛紛留言：「難道是說我們會搶不到票兩次嗎？」將作品中的「失去」情緒延伸至搶票現實，也形成一種帶著愚人節幽默的真實共鳴。