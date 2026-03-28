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機票真的要變貴了？中東戰事仍未歇，推升油氣價格上漲，也恐影響航空機票費用，國泰航空3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，調幅高達105%。不料油價持續上漲，國泰航空昨日二度宣布調高費用34%。而國籍航空是否跟進調漲？民航局表示，待4月1日油價公告後就會隨著公式計算進行調整。根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至3月20日當週，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較3月6日當週的每桶157.41美元有所增加。在2月20日當週，每桶價格為95.95美元。其中，截至3月20日當週的平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分（每週平均裂解價差）平均價格為每桶86.22美元，較3月6日當週的每桶72.26美元有所增加。在2月20日當週，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。根據民航局規定，燃油附加費是否調整是要依據國際油價的漲幅來訂定，具有一定公式計算，只要漲幅達到一定標準就會調整。不少外商航空近期已紛紛大幅上調機票價格。國泰航空昨日宣布於4月起調整燃油附加費，短途航班由港幣290元加至389元（約新台幣1550元），中途航班由541元加至725元（約新台幣2900元），長途航班由1164元加至1560元（約新台幣6240元）。香港航空也從3月12日起上調燃油稅，最高漲幅甚至超過35%。泰國航空與澳洲航空亦紛紛跟進，其中泰航的票價調幅落在一成至一成五之間。新加坡航空燃料價格，作為燃料附加費的基礎，在3月的計算中設定為每桶85.85美元，但這次設定為每桶137.22美元。亞洲航空也宣布，4月國際航線燃油附加費將大幅提高，每趟單程航班最低為新台幣940元左右，最高為5400元，與3月的307元及1650元範圍，大增三倍以上。Eastar Jet易斯達航空以美元計算的燃油附加費，調高國際航線的燃油附加費將上漲約三倍，從三月的最高22美元上漲到四月約68美元都有類似漲幅。而國際航空恐怕跟進？華航、長榮、星宇是否會調漲，仍需等到4月1日中油公告航空燃油價格而定，若達調整門檻，航空公司可依最新油價計算調整幅度，需報民航局備查7天後生效，不過此附加費為台灣出發費用，至於返程則視業者決定，可以以台灣出發的計算，也可依出發國標準計算，由業者自行決定。