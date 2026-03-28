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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，一審遭重判17年，引爆小草跟柯文哲怒火，質疑司法公信。不過前北市法規會主委葉慶元則直言，京華城案若認定有收賄、圖利金額涉及100億以上，判17年可以理解；他更直言，在公務機關服務過很難想像，有政府機關研究法院認為不合理的容積主張；他也點名，京華城案不是都市更新案件、也沒有法律規定可以比照，結果卻准用20%容積，這就涉及超過100億，「我擔任過法規會主委，我覺得柯市府的作為站不住腳」台北市前市長郝龍斌市府時期的法規會主委葉慶元，26日在政論節目《少康戰情室》，談起柯文哲遭重判17年，直言本案若認定有收賄、圖利金額又涉及100億以上，不太可能輕判，所以最後判17年還可以理解。葉慶元說，回頭想想，郝龍斌任內容積是392％，是柯市府放到560％，這涉及210萬，分7人1人30萬政治獻金對價性部分，調到560%，還涉及威京集團打行政訴訟，說當初捐地30%容積應多少，全部敗訴後柯文哲卻說要按照威京集團敗訴立場研究，最後都委會就通過。「我們在公務機關服務很難想像，敗訴不可能有政府機關去研究敗訴法院認為不合理，還要照你的主張給你容積」。葉慶元直言，依法行政不是只有法條，還有法院判決。北市都委會時任執行秘書邵琇珮為何最後要認罪，因為在長官壓力下配合，看到她緩刑很心痛，邵是很優秀的公務員。葉慶元說，後面更誇張的，是今天在非都市更新的案件說準用《都市更新條例》給20%容積，法律人都應該知道，所謂準用，法律有規定a不是b，但這情況下a可以比照b的法律規定辦理，這要有法律明文規定才可以，本案不是都市更新案件，也沒有法律規定可以比照，結果卻准用給了20%，這涉及的利益就超過100億。葉慶元質疑，如果沒有拿到任何好處，北市副市長彭政聲主導都委會，邵琇珮要做法令研究，最後配合威京調整容積，這是最後法院認定就是有收賄，做了對威京有利的處理，「我想在法律上，我擔任過法規會主委，我覺得柯市府的作為站不住腳」。