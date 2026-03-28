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民眾黨前主席柯文哲京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，一審遭重判17年，引爆小草怒火，民眾黨也號召明天上凱道討公道，國民黨團目前也有20藍委報名參加。不過台北市長蔣萬安則表示，明天他已經有相關行程安排。蔣萬安今早出席洲美國小籌備處揭牌儀式，被問到是否會參加明天上凱道，或是鼓勵藍營小雞去？蔣萬安說，周日他已經有相關行程安排。蔣萬安強調，民眾期待的司法是本於事實、釐清真相要勿枉勿縱，不要讓民眾有雙重標準以及政治追殺的感覺。根據《NOWNEWS今日新聞》掌握，截至今天下午2時指，國民黨團內共有20藍委報名上凱道聲援，包括包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、藍委徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財、楊瓊櫻、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒。