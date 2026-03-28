由參山國家風景區管理處推動的「2026參山騎旅」正式啟動，首波主打「八卦山約騎小旅行－二水線自行車約騎活動」，今（28）日於彰化縣二水鄉熱鬧登場。參山國家風景區管理處表示，活動即日起至4月12日，共有12場次，每場開放20人報名，報名費100元包含好禮小玩偶、束口袋、餐盒，即日起於官網開放報名。
此次「二水線自行車約騎活動」活動以「鐵道文化×田園風景×小鎮慢遊」為核心，規劃全長約12公里、騎乘時間約3小時的友善路線，適合各年齡層輕鬆參與。騎乘路線串聯二水車站、二八水水公園及二水老街等在地景點，其中最吸睛亮點為沿著集集線綻放的「花旗木鐵道」，粉紅花海與列車交織，形成春季限定的夢幻景致，成為中臺灣最熱門打卡景點之一。
「二水線自行車約騎活動」即日至4月12日舉辦，共12場次，每場限額20人，總計240個名額。主辦單位也主打高CP值低門檻體驗，報名費僅100元，即可獲得客製化紀念品與餐盒。此外，6月3日世界自行車日將以「健康台灣」為主題串聯全台各國家風景區，參山處亦將持續推出多元騎旅活動，結合在地文化與運動休閒，推動全民健康與永續旅遊。
官方建議賞花點二水鄉源泉派出所旁 並推順遊景點
彰化縣政府也提到，花旗木有個浪漫的別名叫「桃花陣雨樹」，粉白花瓣如雲般覆蓋枝頭、交織著桃紅花萼，每年春天，花樹會沿著集集線鐵道齊放。
並建議賞花熱點，為二水鄉源泉派出所旁，並可順遊二水老街、二八水水公園、林先生廟、鄭氏古厝、八堡圳公園、大丘園休閒農場、坑內坑森林步道、三鐵跑水自行車道、董坐石硯藝術館、源泉故事屋等景點。
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官方建議賞花點二水鄉源泉派出所旁 並推順遊景點
彰化縣政府也提到，花旗木有個浪漫的別名叫「桃花陣雨樹」，粉白花瓣如雲般覆蓋枝頭、交織著桃紅花萼，每年春天，花樹會沿著集集線鐵道齊放。
並建議賞花熱點，為二水鄉源泉派出所旁，並可順遊二水老街、二八水水公園、林先生廟、鄭氏古厝、八堡圳公園、大丘園休閒農場、坑內坑森林步道、三鐵跑水自行車道、董坐石硯藝術館、源泉故事屋等景點。