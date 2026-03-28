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▲王俐人接連PO出穿睡衣吹髮的影片，狂吸萬名粉絲朝聖。（圖／Lisa Wang 王俐人﻿FB）

女星王俐人已49歲身材依然維持非常好，而25日她在社群PO出一段試用新吹風機的畫面，但影片中她只穿著低胸睡衣，超深事業線若隱若現，下半身也因為怕走光，而用花的貼圖遮住。這段影片公開後，狂吸50萬人觀看，火辣畫面讓不少人都忍不住直呼「誰還看吹風機」、「我怎麼看不到吹風機」。王俐人在25日於社群上傳用自己新買吹風機的影片，只見她穿著低胸睡衣，大露超深事業線，白皙肌膚直接讓網友鼻血狂噴。因為怕走光，王俐人還在裙襬下方用一朵花的貼圖遮住。而昨日，王俐人為了證實吹風機音量很小，再度PO出一段近距離拍攝的影片，這次的睡衣更加低胸，只用馬賽克遮住，豐滿上圍若隱若現。許多網友看完後，都忍不住直呼「完全沒有注意到吹風機」、「這誰會看吹風機啊」、「這真的太辣了，完全放錯重點」。不過也有部分酸民質疑王俐人這段影片是為了流量，還直接叫她阿姨，王俐人也展高EQ，開玩笑表示「不小心發現了」。事實上，王俐人日前傳出婚變，遭爆已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻。婚變消息之所以流出，源自王俐人私下向友人吐露近況時，曾淡淡提及「分了比較輕鬆」，被外界解讀為婚姻已畫下句點。面對離婚傳言，王俐人也親自回應，直言：「有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我」。她強調自己不是會隱瞞人生大事的人，如果真的發生離婚，一定會對外說明，她也直言已明確表示自己「沒有離婚」，卻仍被報導成既成事實，讓她感到相當無奈。