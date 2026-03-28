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效力北海道日本火腿鬥士的21歲台灣強投孫易磊，本季在二軍固定擔任先發，今（28）日本季第2場出賽交手讀賣巨人二軍，先發僅用72球、繳出4.2局狂飆8K無失分無保送，用完美表現維持火熱手感，賽後防禦率下降至1.23，持續在日職二軍繳出屠殺成績，好表現也被不少台灣球迷關注到，但不少人將注意力放在孫易磊從球帽溢出的頭髮上，「感覺好飄逸」、「又鬆又軟的感覺」、「打算留多長，真好奇」日本火腿二軍本季有孫易磊、林家正這對投捕搭檔出賽，吸引球迷關注，上週本季初先發2人搭配，孫易磊先發2.2局失1分責失分、最快球速152公里。孫易磊本場改面對讀賣巨人二軍，首局首打席雖一度被攻佔得點圈，但飆出三振結束該局，下一局再度開局送出2K，隨後因游擊手守備失誤，加上被安打再度面臨失分危機，但孫易磊對決甲斐拓也，讓他敲出左外野飛球出局，再度化險為夷。三、四局孫易磊合計再投出3K，五局上由於游擊手失誤，孫易磊1出局後再對甲斐拓也投出三振，接著被下一棒敲出安打後退場，接手的中繼投手順利踩住煞車。孫易磊本場最終花費72球主投4.2局無失分，僅被敲出4支安打全都是一壘安打，狂飆8次三振，沒有任何保送出現，最快球速達到152公里，本季二軍2場先發合計7.1局僅失1分自責分、投出11次三振，防禦率1.23。