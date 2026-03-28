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最新一期SCFI指數27日出爐，呈現止跌反彈，本週上漲119.82點、至1826.77點，漲幅7.01％，其中以美西線漲幅高達14%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1703美元，較前期上漲67美元，漲幅4.1%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2764美元，較前期下跌20美元，跌幅7.18%；美西線每FEU（40呎櫃）為2352美元，較前期上漲298美元、漲幅14.51%；美東線每FEU（40呎櫃）為3264美元，較前期上漲342美元，漲幅11.7%，站回3000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價3728美元，上漲404美元，漲幅12.15%；南美線（桑托斯）每箱運價2475美元，上漲18美元，漲幅0.73%；東南亞線（新加坡）每箱運價500美元，上漲16美元，漲幅3.13%。針對本週運價走高，業者指出，主要是因燃油成本上漲及船公司進行成本控管，再加上，每到季底、月底出貨增，加上燃油成本上揚，美國線現貨價回升。業者也指出，因年度合約談判進度仍偏慢，船公司持續推漲運價並促使大型直客加快簽約。馬士基目前已調升4月運價，每大箱從1600美元提高到1900美元。針對未來運價表現，業界傳出，4月上半月喊漲美西線現貨價每40呎櫃約2525美元、美東線每40呎櫃現貨價約3525美元。但依各航班裝載率不同，市場仍有特價釋出，目前大型船公司依合約簽約比例及航班裝載率提供Open Fix配比價至4月14日，美西線約1900美元、美東約2900美元。