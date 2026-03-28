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▲孫德榮對生命的態度相當豁達，不但已經列好遺產名單，後事也幾乎都已經替自己安排好。（圖／臉書 孫腫來了）

65歲的「偶像教父」孫德榮（孫總）近年飽受膀胱癌與脊椎病變之苦，對生死態度豁達的他，近日傳出已正式完成法律程序，領養26歲的「唯哲」為養子。孫德榮不僅豪氣扛下唯哲提早退伍的違約金，更已完成奉茶古禮與入籍手續。孫總直言，自己高達3億元的遺產將分配給真正對他好、讓他快樂的人，而唯哲身為法定繼承人，未來也將獲分財產。根據《TVBS新聞網》報導，唯哲原為職業軍人，退伍後便無私地照顧行動不便的他，週一至週五同住、週末才回家孝親，貼心到讓孫總感嘆：「比親生的還好」。為了支持現任職保險經紀人的養子，孫總特別研究保單，將原先遺囑中的32位受益人轉為保單贈與。他強調，名單包含長期陪伴、帶給他快樂的貴人與好友，「他們只要讓我快樂，我就給」。孫德榮曾言活著要精彩、走得要灑脫，目前已擬定一份包含32位受益人的遺產名單，除了分配財產，也是為了留給對親友的最後謝意。而孫德榮和養子的緣分，其實源自於唯哲父母是孫德榮的多年鐵粉與好友。在獲得唯哲親生父母的支持後，孫總委請律師處理法律程序，將他收養為養子，成為法律上真正的父子關係。孫德榮對生死豁達，後事幾乎都已經有了周全安排。去年他就曾在個人節目《孫腫來了》中透露，不論是火葬儀式、墓地塔位，甚至連壽衣西裝都已準備妥當。隨著養子入籍，他更進一步交代，明確表示若面臨生命末期，絕對不插管、不接受無效醫療，並要求唯哲屆時要堅強放手，只要在最後一刻握住他的手，讓他感受到溫暖陪伴即可。