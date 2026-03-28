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民眾黨明天將上凱道，替遭判刑17年的創黨主席柯文哲討公道。國民黨主席鄭麗文和立法院長韓國瑜今一同出席活動，被問到此事兩人皆低調沒有正面回應，不過由於韓國瑜昨出席和前主席朱立倫的餐敘，但上周卻沒出席鄭麗文餐敘，也引發關注。韓今天被問到有無跟鄭麗文致意，他則表示「有」。立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文今一同出席全球眷村子弟春季聯歡大會，兩人座位比鄰而坐，由於韓國瑜昨天特別抽空參加黨團和前主席朱立倫的餐敘，會中更稱是「永遠的主席」，今和鄭麗文同台的互動也備受關注。韓國瑜會後被問到是否有跟鄭麗文致意時，他表示「有，謝謝」，另外針對明天是否要上凱道聲援柯文哲，韓國瑜跟鄭麗文皆沒有回應，只跟現場媒體表達感謝。國民黨團則表示，對於民眾黨將於凱道發動聲援柯文哲前主席的集會活動，「我們將全力支持，絕不缺席！」公平正義不容任何妥協與操弄。目前，國民黨團內部已有超過二十位委員決定共同出席明日的凱道活動。將以最實際的行動展現在野陣營的團結氣勢，全力捍衛柯文哲，並與所有期盼司法公正的民眾站在一起！