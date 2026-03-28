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泰國曼谷恰圖恰區一棟審計署新建大樓，在去年3月緬甸規模7.7強震中倒塌，造成95人死亡，如今事發滿1年，卻仍未有任何政府官員遭到懲處，引發外界對問責機制與建築安全的質疑。該棟接近完工的30層大樓，是當時曼谷唯一在地震中倒塌的建築，由中國中鐵子公司中鐵十局承建，原本象徵國家監督體系的廉潔形象，卻在災後成為制度失靈的象徵。整起事故造成近百人罹難，並帶來約21億泰銖的經濟損失。根據泰國公共電視台與曼谷郵報報導，目前已有23家私人企業及其高層主管，因設計、施工與監管疏失遭指控，但至今未有政府官員被追究責任，也未見當局提出更嚴格的建築安全規範。泰國反貪組織ACT主席馬納（Mana Nimitmongkol）指出，事故調查報告至今未完全公開，相關責任歸屬與問責機制也缺乏明確說明，外界對於政府資訊透明度的質疑持續升高。泰國國家審計署去年底曾表示，大樓倒塌與施工與設計缺失有關，並強調若查出官員違規將依法處理。不過早在去年8月，檢方已對23名被告提起訴訟，其中包括義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜，以及中鐵十局泰國分公司，指控其違反相關規定導致事故發生。對罹難者家屬而言，賠償仍難以撫平傷痛。一名在事故中失去17歲兒子的母親帕尤（Paew Yuennan）表示，雖已獲得政府與建商共300萬泰銖賠償，但仍無法接受兒子離世的事實。她指出，兒子原本是在暑假打工補貼家用，卻不幸喪命，至今相關單位也未主動表達歉意。報導指出，罹難者家屬來自泰國、緬甸、柬埔寨及寮國，在泰國律師協會與相關單位協助下，均已取得賠償，但社會對於制度責任與公共安全的討論仍持續延燒。