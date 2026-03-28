我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Makiyo（右）和小S（左）交情不錯，近來關係疑似生變備受外界議論。（圖／翻攝自Makiyo IG）

486先生開轟Makiyo價值觀偏差！她512字反酸

▲486先生（如圖）直批Makiyo「年少得志」，言辭犀利，引發熱議。（圖／翻攝自陳延昶臉書）

電商名人「486先生」（陳延昶）經常針砭時事，日前批判藝人Makiyo（川島茉樹代）價值觀偏差、少年得志，才因此過著殘酷的人生，引來網上熱議，今（28）日稍早Makiyo透過社群寫下512字回擊486先生，「486先生說的『殘酷』，我想是前輩對我的心疼。對我來說，能被這樣溫柔對待，這就是一種幸福，一點都不殘酷。」並分享道自己的金錢觀，「不管有幾千萬、幾億、幾百億，但是過得不開心，那就真的很辛苦。」Makiyo於臉書回應486先生，劈頭感謝對方關心，回憶早期錄製過其節目感到窩心，「那份溫暖我一直記在心裡，486先生說的『殘酷』，我想是前輩對我的心疼。對我來說，能被這樣溫柔對待，這就是一種幸福，一點都不殘酷。」直接以柔情攻勢回擊。Makiyo嘆道，自己和486先生的價值觀確實差異甚大，喊話表示：「你的價值觀是比較保守信的安全性的價值觀，當然這一種基本的價值觀是一定要有的，但是對我來說，不管怎麼樣的環境，辛苦、成功、失敗、挫折都當作是一個磨練。」強調珍惜當下。Makiyo的金錢觀則是，自己覺得不管有幾千萬，幾億、幾百億，但是過得不開心，生活煩惱憂鬱害怕恐懼沒安全感，那就真的很辛苦，「珍惜幸福的正能量地幫助我，這個是用金錢都買不到。」自認已經是非常幸福的人，不認同486先生口中的「殘酷。」現今41歲的Makiyo，努力學習人生中的各種角色，尤其成為媽媽之後，喜愛汲取醫療、養生及飲食等方面知識，「希望可以幫助更多的爸爸媽媽們，然後多的時間，就是給自己的禮物自由的時間。」最後再感謝486先生指教與關注，全文流露滿滿情感。