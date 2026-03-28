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▲謝京穎昨日曬出超大孕肚，透露目前平躺已有點吃力。（圖／謝京穎IG@orange_hsieh）

男團Energy成員張書偉的演員老婆謝京穎，去年底公開自己懷上雙胞胎的消息，讓外界都紛紛獻上祝福。而時隔多個月後，謝京穎昨（27）日在社群曬出挺著孕肚的照片，透露連按摩老師都覺得自己肚子瞬間變超大，她也坦承目前平躺已有點吃力，「感受到雙寶沉沉的重量重壓脊椎上」。謝京穎在昨日公開懷孕後去按摩的近況，只見穿著米色系寬鬆針織上衣的她，已蓋不住越來越大的孕肚，「這次連按摩老師都覺得我的肚子瞬間變超大」，她表示現在平躺已經會感到有點吃力，「明顯感受到雙寶沉沉的重量重壓脊椎上」。謝京穎也表示就算累，也不能放棄按摩放鬆的機會，「有按摩有差，不只好睡一點，水腫也能加速代謝」。謝京穎和張書偉結婚2年，去年底宣布懷上雙胞胎喜訊，馬上引來大批粉絲祝福，而她也在IG寫下，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運」。謝京穎同時也透露，預產期在今年春暖後，預計夏天前就可以看見兩人的寶貝順利誕生到世界上。而樂於在社群分享生活點滴的謝京穎，也在日前分享產檢過程，坦言在進行號稱產檢大魔王的「妊娠糖尿病篩檢」時喝糖水失敗，還在喝下後不到10分鐘，馬上感到頭暈、想睡覺，接著她又感覺到全身發軟無力、耳朵開始耳鳴，最後她感覺自己實在快暈倒的時候，剛才喝進嘴裡的糖水全都被自己給吐了出來。謝京穎透露自己在候診區吐了兩次，「通通要再重來一次，真的當下腦子完全沒有辦法回過神，始終不明白怎麼會這樣，大家都說要忍住想吐都要憋下去，我真的忍不住欸，怎麼會這樣，超挫折」，最後只好等到下次產檢時再喝一次，才能夠完成這個孕婦的大魔王。