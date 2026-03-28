蘋果將在2026年4月1日迎來50週年，目前全球已經展開各式慶祝活動，緊接著台灣時間6月9日就要迎接WWDC26開發者大會，9月則有重頭戲秋季發表會，預料會有不少新品登場，但市場最新傳聞指向蘋果將調整iPhone發表節奏，標準版iPhone 18可能不會在2026年登場，而是延到2027年春季推出，今年秋天會把重點擺在iPhone摺疊機、iPhone 18 Pro。一次看今年傳聞新品。
蘋果在3月初其實已先推出一波新品，包括iPhone 17e、M5版MacBook Air、M5 Pro／M5 Max版MacBook Pro，以及M4版iPad Air等，算是替50週年硬體更新提前暖身，接下來還會有哪些新品加入，目前較一致的消息是，蘋果不會取消iPhone 18系列，而是改採分批上市。依MacRumors報導指出，2026年秋季預計先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊iPhone；至於一般版iPhone 18與iPhone 18e，可能延後到2027年春季才亮相。
蘋果50週年由首款摺疊iPhone扛起話題
若說蘋果50週年最有機會扛起話題的新品，首款摺疊iPhone幾乎是各方點名的頭號主角。多份報導指向，這款產品將與iPhone 18 Pro系列同檔期登場，並成為蘋果切入摺疊手機市場的第一步。不過也有消息提到，摺疊iPhone即使在2026年秋季發表，實際出貨時間可能會晚於18 Pro，不一定同步開賣。
50週年還可能看到哪些新品？
除了iPhone外，外界猜測還有以下新品：
智慧家庭中控裝置：目前傳聞會有Home Hub或HomePad，定位接近帶螢幕的HomePod，主打Siri與HomeKit中樞。不過這項產品先前傳出受Siri功能進度影響而延後，現在仍被看好會在2026年內推出。
新款AirPods Pro 3：有消息指出，新一代AirPods Pro可望搭載新晶片，並進一步強化主動降噪，甚至加入更多感測能力。外媒近期也提到，AirPods Pro 3的降噪表現預計會明顯優於前代。
Apple TV與HomePod mini更新版：近期供應與庫存跡象，讓外界預期這兩條產品線也接近更新時點。
Apple Watch年度更新：傳聞蘋果在2026年下半年仍會照例更新Apple Watch產品線。
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蘋果50週年由首款摺疊iPhone扛起話題
若說蘋果50週年最有機會扛起話題的新品，首款摺疊iPhone幾乎是各方點名的頭號主角。多份報導指向，這款產品將與iPhone 18 Pro系列同檔期登場，並成為蘋果切入摺疊手機市場的第一步。不過也有消息提到，摺疊iPhone即使在2026年秋季發表，實際出貨時間可能會晚於18 Pro，不一定同步開賣。
50週年還可能看到哪些新品？
除了iPhone外，外界猜測還有以下新品：
智慧家庭中控裝置：目前傳聞會有Home Hub或HomePad，定位接近帶螢幕的HomePod，主打Siri與HomeKit中樞。不過這項產品先前傳出受Siri功能進度影響而延後，現在仍被看好會在2026年內推出。
新款AirPods Pro 3：有消息指出，新一代AirPods Pro可望搭載新晶片，並進一步強化主動降噪，甚至加入更多感測能力。外媒近期也提到，AirPods Pro 3的降噪表現預計會明顯優於前代。
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