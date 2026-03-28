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一名外國旅客近日在社群平台分享影片，比較美國加州與泰國的步行安全差異，直言在泰國走在街上時「不太擔心人，反而比較怕狗」，引發網友熱議。影片中，該名旅客表示，在美國走路時需要隨時提高警覺、注意周遭的人，但在泰國，對人的安全顧慮相對較低，反而需要提防路上的流浪狗，尤其擔心被追逐。她提到，「在這裡我最需要擔心的，是會不會有狗在路上追我」，認為這是她在泰國生活時最明顯的差異之一。相關影片曝光後，引發泰國與國際網友討論。有網友開玩笑說，只要手上拿著烤肉丸就能和狗打成一片，也有人留言稱讚泰國是個「很棒的地方」。也有泰國網友分享實用建議，指出若遇到狗朝自己跑來，應避免驚慌或突然動作，可以用平穩、柔和的語氣與牠對話，有助降低風險。該名旅客後續補充，她在泰國可以獨自行走，對治安並不感到害怕，唯一讓她感到壓力的仍是流浪狗，因為牠們有時會跟著她。不過她仍形容泰國是「令人驚豔的地方」，也是一段難忘的旅行經驗。