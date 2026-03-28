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泰國芭達雅驚傳外籍遊客以假鈔拍攝影片並發放給民眾，導致部分攤販誤收後險些觸法，警方已介入調查並提醒民眾提高警覺。事件發生於3月27日，一名網友在社群平台發文指出，目擊數名穿著體面的外籍遊客在街頭發錢，對象多為民眾與孩童，疑似為拍攝網路內容。不過這些鈔票被懷疑為假美鈔100美元，呼籲民眾拍照蒐證並提高警覺。警方隨後前往春武里府邦拉蒙縣儂普魯區、芭達雅第二路的跑道市集展開調查。一名化名阿克的攤販表示，曾遇到2名疑似印度籍男子，上前詢問一名抱著孩子的女子，願意支付100泰銖換取拍攝畫面。拍攝結束後，對方要求取回泰銖，改以看似100美元的鈔票交給孩子的母親與親屬。當事人一度以為是真鈔，直到拿去兌換時才被拒收，才發現鈔票上清楚印有「COPY」字樣，證實為偽鈔。警方提醒，持有或試圖使用偽鈔可能涉及法律責任，呼籲民眾提高警覺，不要輕易收受來源不明的外幣。另一起類似案件中，2名以色列籍男子於去年10月在蘇美島機場的政府儲蓄銀行櫃檯兌換假50美元鈔票，因檢測設備未能即時辨識，造成2萬1840泰銖損失，目前已遭逮捕並面臨偽造與持有外幣偽鈔等罪名。