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今（28）日福岡軟銀鷹以6比4擊敗北海道日本火腿鬥士，靠著強大打線擊潰對方先發達孝太，拿下開季的二連勝。開賽軟銀一度先入2分落後，但第5局靠著強大反攻火力。兩出局滿壘時，近藤健介擊出清壘的逆轉三分二壘安打，徹底扭轉戰局。他賽後表示，當下就是抱持一定要把握機會的決心，並以高度專注完成關鍵一擊。在經典賽表現不如預期的他，在賽後他表示：「真的非常開心，大家應該都很擔心我，能夠打出來真的太好了。」攻勢隨後延續，柳町達與山川穂高接連敲出適時安打，單局豪取5分一舉超前。山川更在第8局補上個人連兩場開轟的陽春砲，進一步鎖定勝局，也幫助球隊拿下開季2連勝。先發投手松本晴此戰主投6局失2分，雖被野村佑希與馬丁尼茲（Ariel Martinez）各擊出一發陽春全壘打，但整體控場穩定，順利拿下本季首勝。他賽後表示，上場時就告訴自己要有自信，並以避免長打為主軸進行投球策略。此外，第5局面對滿壘危機時，栗原陵矢在三壘上演關鍵撲接，隨後完成雙殺守備化解失分危機。前一場才出現失誤的他，此戰用美技守備回應。