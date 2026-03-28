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中東戰爭不停歇，推升油氣價格上漲，也連帶影響機票價格可能要變貴！多家外商航空近期已紛紛調高燃油附加費，而市場風聲傳國籍航空恐將跟進調漲，民眾也擔心荷包大失血，該怎麼辦？機票、旅遊達人紛紛示警，現在盡快訂票、開票是唯一解法，訂票時也可找尋較省油的機型，漲價或許就不會這麼快。根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格為95.95美元。不少外商航空近期已紛紛大幅上調機票價格。例如，3月中旬曾宣布調高「燃油附加費」，昨日再度宣布4月起調整燃油附加費，短途航班由港幣290元加至389元（約新台幣1550元），中途航班由541元加至725元（約新台幣2900元），長途航班由1164元加至1560元（約新台幣6240元）。至於國籍航空如華航、長榮、星宇是否跟著調漲，仍需等到4月1日中油公告航空燃油價格而定，若達調整門檻，航空公司可依最新油價計算調整幅度，需報民航局備查7天後生效，不過此附加費為台灣出發費用，至於返程則視業者決定，可以以台灣出發的計算，也可依出發國標準計算，由業者自行決定。對此，機票達人傑西大叔接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時指出，目前僅剩國籍航空還未調高費用，燃油附加費就等民航局核准，就可能漲價，因此，旅遊作家943老師也表示，若民眾發現自己買的機票就是已經宣布漲價的航空公司，如果還沒開票，但又一定要去，建議在燃油費價格生效日前開票，這樣可能就是沿用還為提高費用的舊油價，也就是舊票價。她也強調，由於後續其他航空公司也極有可能跟進，因此，至於若民眾計劃出國，但還沒有訂機票，要怎麼避開調高燃油附加費的漲價機票？943老師透露，假設有兩家航空公司或航線，民眾不知道如何選擇訂哪家，她也建議，民眾還是要開啟票價追蹤機制，「這樣是會比較好。」而旅行社也持相同看法。喜鴻旅行社執行副總藍一晴表示，由於新聞媒體報導不少航空公司提醒旅客須在4月7號前開票，否則漲燃料費，但現在漲完燃料稅後，還有第二波是漲票價，所以未來機票漲價必定是趨勢。他也提醒，民眾現在要提早訂機票、提早開票，這也是目前唯一解決方法。藍一晴指出，目前外商航空其實大概都已經漲了一波，漲了新台幣1000元左右。他認為，廉價航空未來也勢必會跟著調漲燃油費，進而推升機票價格，「因為成本增加勢必都會調，陸陸續續都會接收到通知。」