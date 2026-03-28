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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣逝世，隨後傳出疑似生前遭遇職場霸凌，顏慧欣家屬婉拒行政院頒發的一等功績獎章，並謝辭撫恤金差額，引發社會關注。行政院長卓榮泰於27日正式宣布，針對此案啟動外部調查釐清真相，對此，經濟民主連合召集人賴中強在臉書揭露「在國貿幫眼中，顏慧欣就是踩線的外人。」賴中強指出，2016年民進黨執政至今，國貿局（現為國貿署）歷任首長如楊珍妮、陳正祺、江文若及劉威廉，都是出身常任文官並擁有駐外經驗，且多在卸任後出任副部長級以上要職；相較之下，學者出身的顏慧欣，她的父親顏慶章雖曾任財政部長及駐WTO代表，但屬於財稅體系，與國貿幫無淵源，背景也不相同。賴中強直言，對於以楊珍妮為首的「國貿幫」而言，非體系出身、又非外交部指派的顏慧欣出任副總談判代表，等同是踩地盤，國貿幫的大老包括蕭萬長、陳瑞隆及已故的江丙坤，都與兩岸企業家峰會有深厚聯繫。賴中強表示「兩岸企業家峰會是蕭萬長在博鰲論壇，經習近平點頭籌組的中國對台經濟統戰組織。」隨著調查啟動，真相究竟為何，有待進一步釐清。