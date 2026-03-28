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馬來西亞發生一起震驚社會的命案，一對年邁夫妻被發現陳屍住處，遺體遭斬首後以地毯包裹棄置廚房，而同住的29歲兒子則被發現倒臥臥室，喉嚨有明顯刀傷，現場留有多把利刃。鄰居因聞到濃重腐臭報警，案件才因此曝光。警方指出，鄰居發現該戶人家已連續3天未見人影，屋內還傳出異味，驚覺異常後通報警方。員警到場後破門進入，在廚房地板發現用地毯包裹的物體，打開後確認為65歲男子齊克里（Zikri Abdul Rahman）與53歲妻子蘇拉亞（Suraya Man）的遺體，兩人均遭砍頭。依現場狀況判斷，夫妻死亡時間已超過2天，遺體出現明顯腐敗與腫脹現象。警方隨後在另一間臥室發現29歲兒子穆罕默德（Muhammad Shakir Zufayri Abdul Aziz）也已身亡，其頸部有嚴重刀傷，現場並查獲多把沾有血跡的利器。警方初步研判，兒子疑似涉及殺害雙親後再輕生，死亡時間晚於父母。不過確切案情與動機仍待進一步調查釐清，目前全案已依謀殺案方向偵辦。