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國民黨前立委蔡正元因捲入「三中案」遭判刑有期徒刑3年6月，昨至台北地檢署執行科報到，準備入監服刑，民眾黨立委張啓楷、館長陳之漢也到場送行。不過館長痛斥藍委、議員竟然都沒到場，是不是太現實一點？ 那些平常上政論節目那麼愛紅的，也沒看到半個。對此，國民黨團稍早發出聲明稱不容分化，稱當天適逢院會，「全體甲級動員」，黨團立委依規必須堅守國會陣線，國民黨團沒有缺席，更提前替蔡正元送暖。蔡正元昨入監，館長陳之漢受訪時說，可惜今天沒看到國民黨議員或立委到場，這是他覺得最訝異的，蔡正元是國民黨，連民眾黨的人都到了，國民黨一個看得上的議員立委也好，是否太現實了？不過隨後有國民黨人士出聲澄清，表示有來聲援只事沒有背心，不過館長隨即反問「你是哪邊的？議員嗎？」該人士也連忙說是，但館長仍不給面子，說那只有這一位阿，那有立委嗎？有黨部還是秘書長嗎？那就一位議員，他也很支持國民黨，這是國民黨的事情吧，立委、議員，那些平常上政論節目那麼愛紅的，都沒看到半個。隨後，網路上也出現有youtuber討論此事，稍早國民黨團發出聲明，稱針對網路上刻意操作「蔡正元博士入監，國民黨立委竟無人到場」的惡意謠言，國民黨團在此鄭重澄清：昨日適逢立法院院會「全體甲級動員」（8:30至12:00），所有黨團立委依規定都必須堅守國會陣線、無法分身。事實的真相是，國民黨團不但沒有缺席，更早已提前為蔡博士送暖。國民黨團更還原時間線，稱早在今年1月7日，國民黨立法院黨團就參加了由黨中央所舉辦頒發「實踐一等獎章」給蔡正元博士的儀式，並送花致意。在入監前一天，國民黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元同志溫暖餞行，並妥善安排相關事宜，誠摯期盼蔡博士服刑期間一切平安順遂。國民黨團說，入監當日立法院甲動，黨團委員於議場內作戰。當天的重要議程攸關國家重要能源政策，包括要求卓榮泰進行專案報告，說明「重啟核電」政策轉彎原因；譴責民進黨政府「非核家園」錯誤政策誤國十年。國民黨、民眾黨一共開出60票，堅守崗位，團結一致，要求民進黨政府回應民意。國民黨團說，面對當前嚴峻肅殺的政治局勢，在野黨人士接二連三遭到政治司法的針對與迫害，在野黨也必須持續在國會作戰。