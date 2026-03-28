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前行政院副總談判代表顏慧欣辭世，隨後傳出的職場霸凌疑雲，引發社會討論。台北市文化局長蔡詩萍有感而發，直言「天下爸媽都想知道顏慧欣遭遇了什麼」，年僅52歲正值盛年，對高齡父母而言是白髮人送黑髮人的至痛。蔡詩萍領會家屬婉拒一等功績獎章與撫恤金差額背後那份沉痛與憤怒，認為對於認真栽培優秀女兒的父母來說，看著孩子在政府高階體制內承受壓抑與不當霸凌，這份公理正義絕非金錢獎章所能彌補。蔡詩萍在臉書提到，顏慧欣辭職信中提及恪守行政倫理而不願越級報告，偏偏守本分卻害慘了她。原本大可轉往民間尋求更寬闊的發展，或透過家世管道尋求協助，但顏慧欣選擇忍辱負重。去年9月請病假以來，她顯然仍對國際談判專業懷抱使命感，直到今年3月1日才寫下辭職信，卻在短短十幾天後離世，這無疑是「鞠躬盡瘁、死而後已」的悲劇寫照，最後的發聲更像是油盡燈枯前的虛弱，將滿腔積怨與不平化作最後的請求。面對國家菁英離世的遺憾，蔡詩萍強調，這不只是單一家庭的悲哀，更是所有公務體系人員的恐懼，若一個如此優秀且專業的女性在政府體制內遭受霸凌卻申訴無門，長官究竟該負起什麼樣的責任？針對行政院長卓榮泰宣布啟動調查，蔡詩萍呼籲政府必須給家屬與社會一個合理的交代，不能讓真相隨著人才的凋零而掩埋。