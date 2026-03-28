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▲賈伯斯在2008年從牛皮紙袋抽出首款MacBook Air，奠定產品線走向輕薄定位。（圖／翻攝網路）

1.Apple I：車庫創業傳奇的起點

2.Macintosh：重新定義個人電腦

3.iMac：讓蘋果從低谷翻身

▲第一代 iPod以「把1000首歌放進你的口袋」為口號，iPod的問世徹底改變人們聽音樂習慣。(圖/翻攝網路)

4.iPod：徹底改變聽音樂習慣

5.iPhone：重新發明手機改變全世界

6.App Store：智慧手機爆發關鍵

7.MacBook Air：重新定義了「輕薄筆電」

8.iPad：開創平板電腦新時代

9.Apple Watch：科技正式戴上手腕

10. AirPods：把真無線耳機推向主流

▲蘋果50週年慶祝活動在全球各地舉辦，像是在中國由李宇春於 Apple 成都太古里演出。（圖／翻攝官網）

蘋果從1976年在車庫創業起家，將在2026年4月1日迎來成立50週年，官方針對50週年在全球各地舉辦慶祝活動。回顧蘋果50週年推出了許多改變世界的產品，由車庫誕生第一台蘋果電腦，接著iPod到iPhone，再到iPad、Apple Watch與AirPods，以及App Store、Apple Music、iCloud等服務，《NOWNEWS今日新聞》整理蘋果50年來改變世界的10項產品。1976年問世的Apple I，是蘋果成立後推出的第一款電腦，也是蘋果神話起點。雖然不是最成功的量產產品，卻象徵「個人也能擁有電腦」，為往後個人電腦時代奠定基礎，隔一年1977年，Apple II才是真正把蘋果送上舞台的產品。蘋果後來多次在官方資料中直接寫道，Apple II「點燃了個人電腦革命」，讓電腦從工程師，逐步走入個人化使用體驗。1984年推出的Macintosh，被視為蘋果真正改寫個人電腦體驗的代表作。蘋果至今仍在官方資料中寫道，Macintosh在1984年「革命化個人科技」。把更直覺的圖形介面與滑鼠操作推向大眾市場，也讓電腦從冷冰冰的專業機器，變成一般人更容易上手的工具。1998年推出的iMac，不只是外型大膽、色彩鮮明，被視為Apple重返主流市場的重要轉捩點。蘋果執行長Tim Cook曾在談到設計師Jony Ive時，直言對蘋果復興的重要性無可取代。iMac的成功讓科技產品開始從單純比規格，走向更重視設計與使用者體驗。2001年發表的iPod，是蘋果跨入消費電子領域的代表作，以「把1000首歌放進你的口袋」為口號，並稱重新發明了數位音樂播放器。iPod的大賣徹底改變人們聽音樂、管理音樂與隨身攜帶音樂的方式，也為之後的iTunes與行動裝置生態奠定基礎。2007年問世的iPhone，是蘋果最具代表性的革命性產品。蘋果在發表時就指出，iPhone結合了革命性的手機、具觸控操作的iPod，以及網際網路通訊設備，並採用全新的、多點觸控介面。雖然智慧型手機不是iPhone首創，但真正把現代智慧手機推向主流、改寫全球通訊產業與App生態的，正是iPhone。如果說iPhone定義了智慧手機，那App Store則是讓智慧手機真正爆發的關鍵。Apple在50週年回顧中也把App Store列為日常使用的重要服務之一，與硬體產品並列。手機除了賦予通話、拍照與上網，還能透過各種App延伸成工作、娛樂、社交、學習與消費平台，進一步帶動整個行動經濟與開發者生態成形。2008年推出的MacBook Air重新定義了「輕薄筆電」應該長什麼樣子。蘋果當年直接以「世界最薄筆電」作為訴求，MacBook Air更帶動筆電產業往更輕、更薄、長續航與極簡連接埠設計發展。2010年推出的iPad，Apple當時形容它是「神奇且具革命性的裝置」，更稱其創造並定義了一個全新的產品類別。iPad成功把平板電腦從概念變成成熟市場，後續更深入教育、醫療、零售、航空與內容創作等領域，未必取代筆電，卻開創另一種更直覺的使用方式。2014年亮相的Apple Watch，把科技帶到手腕上，強調除了通訊功能外，也能透過健康App幫助使用者過更健康的生活。從後來的市場發展來看，Apple Watch加速了穿戴裝置普及，讓健康監測成為消費電子產品的重要核心。若要選近10年最成功、也最改變日常習慣的蘋果產品，AirPods一定榜上有名。蘋果在發表時就強調，AirPods要重新定義無線耳機體驗，從開蓋即配對、裝置間切換，把真無線耳機推向主流，AirPods讓耳機成為手機生態的一部分。