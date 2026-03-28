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新生代女星王敏淳（香奈兒）出身演藝世家，爸爸是實力派演員檢場、媽媽是情歌天后李翊君，她本身更高二就跳級到柏克萊音樂學院，更曾以《機智校園生活》入圍金鐘新人獎，星途備受看好。近來她擔任工具品牌大使，出席新品發布會，與媽媽李翊君獻出首次攜手合作的音樂作品，母女同台掀起討論。王敏淳和媽媽李翊君第一次母女合作，被問到在製作過程中會有意見不同的時候嗎？王敏淳笑說：「我覺得我們達成一個滿好的共識，因為我們兩個耳朵都滿利的，所以很容易聽出好與不好，當彼此同時有想法時，就是誰的好就用誰的，不會說你是媽媽，或是我是女兒就有所顧慮，有什麼就直接講出來，雙方都能接受對方的意見。」李翊君則開心表示：「合作得很愉快，這是我第一次跟女兒小香一起創作，因為她是音樂系，當下有很多的靈感，我們一搭一唱，不到一星期就把這首歌曲完成了。」該品牌發起公益計畫，將資源走進偏鄉學校，這是王敏淳參加品牌日的第二年，爸爸檢場、媽媽李翊君也一同出席，她表示：「寶工發揮自身的影響力去做一些公益，這次也贊助了偏鄉學校的科學教室，我們都有親自去打掃教室及幫忙佈置。」還與學生們玩成一片。提到近況，王敏淳剛完成一部戲劇作品，近來則是投入《食尚玩家天菜就醬吃》外景工作，面對主持處女秀，她直呼新鮮有趣，「我滿喜歡的，有點像把出去玩當作是工作，這樣想工作起來也比較快樂。」