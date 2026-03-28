一名網友在Threads上發文表示，自己在使用iPhone時，螢幕上方常無預警出現一個箭頭，不僅不知道用途，還經常誤觸，讓操作變得卡卡不順，引發一票果粉共鳴。實際上，這項功能正是蘋果內建的單手模式，雖然原意是提升便利性，但在不少人眼中反而成了容易誤觸的困擾。貼文曝光後，有內行人分享關閉的方式，讓煩擾已久的網友大讚：「謝謝這篇！解救我的困擾。」
iPhone最廢功能太討厭！果粉超困擾：一直誤觸
一名網友在Threads上發文表示，每次使用iPhone時，螢幕上方都會突然跳出一個箭頭，完全不懂功能是什麼，卻又經常會誤觸，讓他不禁抱怨：「問過很多哀鳳用戶也通通不知道，每次都會不小心滑到變成這樣，還蠻困擾的其實。」貼文一出，立刻吸引不少人留言討論。
有熟悉操作的果粉解釋，這其實是iPhone內建的「單手模式」，設計初衷是讓使用者在單手操作時，能更輕鬆滑到通知中心或控制中心。不過不少人仍吐槽，「去年剛換哀鳳，也覺得這個功能超困擾」、「給你方便滑那兩個而已，但其實超廢就是了」、「最氣的是想用的時候都刷不出來，不想用的時候又誤觸」，但也有人大讚是「小手懶人福音」。
貼文曝光後，立即有內行果粉解答，這個功能就是iPhone內建的「單手模式」，單手使用時可以更方便滑到通知中心跟控制中心。也有不少人感嘆，「去年剛換哀鳳，也覺得這個功能超困擾」、「給你方便滑那兩個而已，但其實超廢就是了」、「最氣的是想用的時候都刷不出來，不想用的時候又誤觸」，但也有人認為是「小手懶人福音」。
iPhone「單手模式」可以幹嘛？怎麼關閉？
根據Apple官網說明，所謂單手模式，就是將整個畫面往下拉，讓使用者的拇指可以更容易觸及螢幕上方功能。操作方式也相當簡單，全面屏機型只要從螢幕底部邊緣向下滑動即可啟動；若是有Home鍵的機型，則是輕點兩下Home鍵。
🟡iPhone單手模式開啟／關閉方式：前往「設定」>「輔助使用」>「觸控」，開啟或關閉「螢幕上方觸控」。可依個人使用習慣調整，避免誤觸帶來的困擾。
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一名網友在Threads上發文表示，每次使用iPhone時，螢幕上方都會突然跳出一個箭頭，完全不懂功能是什麼，卻又經常會誤觸，讓他不禁抱怨：「問過很多哀鳳用戶也通通不知道，每次都會不小心滑到變成這樣，還蠻困擾的其實。」貼文一出，立刻吸引不少人留言討論。
有熟悉操作的果粉解釋，這其實是iPhone內建的「單手模式」，設計初衷是讓使用者在單手操作時，能更輕鬆滑到通知中心或控制中心。不過不少人仍吐槽，「去年剛換哀鳳，也覺得這個功能超困擾」、「給你方便滑那兩個而已，但其實超廢就是了」、「最氣的是想用的時候都刷不出來，不想用的時候又誤觸」，但也有人大讚是「小手懶人福音」。
iPhone「單手模式」可以幹嘛？怎麼關閉？
根據Apple官網說明，所謂單手模式，就是將整個畫面往下拉，讓使用者的拇指可以更容易觸及螢幕上方功能。操作方式也相當簡單，全面屏機型只要從螢幕底部邊緣向下滑動即可啟動；若是有Home鍵的機型，則是輕點兩下Home鍵。
🟡iPhone單手模式開啟／關閉方式：前往「設定」>「輔助使用」>「觸控」，開啟或關閉「螢幕上方觸控」。可依個人使用習慣調整，避免誤觸帶來的困擾。