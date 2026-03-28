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立法院針對軍購特別條例持續協商，更傳出包含海馬士系統在內的4項美對台軍購案面臨「發價書到期」的危機。國防部戰規司長黃文啓中將示警，若3月30日前無法支付首期款，裝備取得恐延宕，日前他在委員會審查時，更被捕捉到因溝通無奈掩面的畫面。對此，立委馬文君澄清國民黨版本支持已簽署的軍購，嘲諷黃文啓「別再演了」；立委王定宇則反擊，批評在野黨拖延預算導致無法如期簽約，竟然還回頭嘲諷為了國家安全盡力奔走的將軍，令人無法接受。王定宇表示，海馬士系統對台灣安全至關重要，但因預算審查延宕，簽約首期款的3月30日期限迫在眉睫。他指出，黃文啓將軍曾向美方爭取展延，但美方已明確表達難以給予期限，若在此關鍵窗口無法通過條例與預算，這82套海馬士的簽約時程將被迫延至年底。隨著全球各國國防預算倍增，海馬士已是各國搶購的先進裝備，台灣若錯過此次優先順位，未來可能從領先位置被擠到後段。對於黃文啓在審查會中流露出的無奈，王定宇直言不捨，表示一位將領是為了國軍弟兄爭取先進裝備、為了國家安全以及台美間得來不易的互信機制而焦慮，卻看到國民黨與民眾黨想盡辦法拖延台灣的安全準備，國防年度預算延宕超過半年未付委審查，特別條例更被擋了10次，現在審查中又找各種理由，加上一個月的協商冷凍期，即便通過條例也還需要編列預算，種種政治操作已嚴重影響國防進度。王定宇強調，台灣獲准採購的海馬士總數將達111套，是美方在本土之外極為重視的戰略部署，對提升嚇阻力與防衛縱深有決定性影響，國防不應成為政黨惡鬥的工具，立委馬文君所謂「授權簽約」，在沒有通過預算、沒有錢付首期款的情況下根本是空談。