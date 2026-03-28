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近年來詐騙集團猖獗，冒用不少名人的名義詐騙，現在連政府機關的首長也成了被冒名的受害者。金管會銀行局主任秘書周正山指出，金管會接獲警方通報，有不法份子假冒機關首長名義，在臉書、LINE或IG上，向民眾推薦商品，或誆稱可以協助查察金流。其中，銀行局局長童政彰也被詐騙集團冒名。金管會指出，近期接獲警方通報，不法分子假冒機關首長，在Facebook、LINE、Instagram等社群平台推薦投資商品，甚至聲稱可協助查詢金流，誘導民眾上當。連銀行局長童政彰也遭冒名，凸顯詐騙鎖定政府公信力。金管會銀行局主秘周正山提醒民眾，若在網路看到三大情況，一定是詐騙：一、私訊招攬：以機關首長名義推薦特定商品，甚或私訊邀請加入投資或團購群組。二、保證獲利：標榜「穩賺不賠」、「內線消息」或「低風險高報酬」。三、急迫匯款：要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或是宣稱會幫你查金流。根據證期局統計，2025年金管會受理投資詐騙陳情達505件，第一季為148件、第二季為164件、第三季為126件、第四季為67件，案件型態與數位平台高度連動；同時，近三年已督導周邊單位累計下架10萬3,164件涉詐廣告，顯示詐騙訊息擴散速度驚人。其中，民眾陳情投資詐騙案件主要類型區分為三大類型，（一）虛擬通貨交易平台、（二）金融商品交易平台（APP）、（三）冒名金融業者。面對詐騙結構性轉變，金管會提出「三不會」原則作為辨識關鍵：不會主動聯繫處理帳戶、不會管制或凍結資金、不會要求繳交各類名目的保證金或驗證金。金管會也呼籲民眾發現可疑情形，要立即查證，馬上撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話（02）8968-0899查詢是否為冒用金管會名義。