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▲滅火器為電影《冠軍之路》打造主題曲〈今天的我〉，還包場請粉絲進場看片。（圖／火氣音樂提供）

金曲樂團滅火器為了延續WBC世界棒球經典賽帶給全台球迷的熱血感動，於27日、28日連續兩日在台北大巨蛋秀泰與高雄大遠百威秀舉辦《冠軍之路》電影包場活動。團員楊大正、皮皮與柯光皆現身力挺，希望透過音樂與行動，助攻這部記錄台灣隊奪冠歷程的電影票房順利衝破億元大關，並同步宣布將於今年7月18日正式挑戰台北小巨蛋。身為資深棒球迷的主唱楊大正，這次受邀為《冠軍之路》創作電影主題曲〈今天的我〉。他表示當初導演龍男一開口邀約他便馬上答應，「看初剪時我就哭了三、四次，散步回家時決定一定要用第一人稱視角寫歌，把球員場上的心路歷程傳遞出來。」這首歌在電影中感動球迷，也成為2026世界棒球經典賽期間，全台球迷共同傳唱、凝聚士氣的神曲。在台北場映前座談中，楊大正談及近期 WBC 經典賽台韓大戰令人熱血沸騰，台灣隊在逆境中展現的精神令人佩服。他表示：「我最喜歡『棒球凝聚這座島上所有人』的這件事情。」皮皮也補充，這部電影記錄了2024年12強賽奪冠的奇蹟，看著以前的國手變身現在的教練團，這種世代傳承的意義極其重大。楊大正表示，自己參與過許多電影，這是他離票房破億最近的一刻，一定要全力推一把。除了以音樂力挺台灣棒球，滅火器也正式開啟屬於自己的攻蛋之路。日前在大港開唱舞台上，滅火器驚喜宣布將於今年7月18日首度登上台北小巨蛋舉辦演唱會。這也是滅火器成軍26年來的重大里程碑，他們誠摯邀請所有樂迷與球迷屆時一起進場，見證屬於熱血與汗水的年度盛事。