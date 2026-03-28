對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問經紀人，對方澄清：「她第一次跑全馬，調養身體，教練說像坐月子一定要做好。」

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《NOWNEWS今日新聞》求證經紀人真相，對方解釋：「她第一次跑全馬，調養身體，教練說像坐月子一定要做好。」經紀人也請眾多粉絲冷靜，感謝大家對温貞菱的關心。

▲温貞菱表示「剛跑完人生第一場全馬還在坐月子」，被解讀自爆懷孕生子，震驚一票粉絲。（圖／翻攝自Threads）

▲温貞菱月初赴日本挑戰人生第一場全馬。（圖／温貞菱 Wen Chen-Ling臉書）

▲温貞菱入行15年，代表作有劇集《一把青》、《斯卡羅》、國片《血觀音》、《陽光普照》等，也參與不少綜藝節目。（圖／温貞菱IG@forestwen）

「文青女神」温貞菱耕耘戲劇圈15年，交出劇集《斯卡羅》、國片《陽光普照》等代表作，感情部分，過去和金鐘視帝黃河長跑7年分手，也曾經和演員孫沁岳傳出緋聞，近日温貞菱在社群平台表示「剛跑完人生第一場全馬還在坐月子」，被解讀自爆已經懷孕生子，震驚一票粉絲，一名網友日前在Threads發文問脆友：「不要謙虛，講一件你人生最屌的事。」吸引破萬人留言回應，女星温貞菱今（28）日也現身留言，寫下：「剛跑完人生第一場全馬還在坐月子。」此話一出，下方刷一整排表示震驚的粉絲留言，「生小孩了嗎」、「一句話震驚兩次」、「什麼」、「留友看！」針對温貞菱「剛跑完全馬還在坐月子」一說，温貞菱過去和金鐘視帝黃河譜出長達7年的「文青之戀」，兩人當年因為氣質相近被封為演藝圈的神仙眷侶，更一同走過男方私密片外流、女方與吳慷仁傳烏龍緋聞等風波，無奈最終仍難敵「七年之癢」，於2021年協議分手，温貞菱更曾經感性自剖：「是自己還不夠好。」另外，温貞菱2023年被拍到與男星孫沁岳穿著情侶裝同進同出，兩人因為打羽球結緣，「球友」關係一度傳出昇華為戀人，不過隨著2026年初孫沁岳被直擊與白衣新歡同居，這段維持約一年的短命緋聞也正式宣告破局，温貞菱近年除了忙於工作也將生活重心轉往運動，近期遠赴名古屋挑戰人生首場全馬，她3月8日發文寫下：「初女子全馬名古屋解鎖，42.195公里，笨拙地、用力地、甚至帶點胡鬧的，拚命完成了！也祝福勇敢奔跑的女性們，婦女節快樂！」