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中華職棒37年開幕戰今（28）日於臺北大巨蛋點燃戰火，由衛冕軍樂天桃猿交手「黃衫軍」中信兄弟，共湧入滿場的4萬名球迷入場觀賽，這是中職史上第11次開幕戰滿場，也是連續2年在大巨蛋達成開幕戰滿場的壯舉。今日是史上第5次聯盟開幕戰上演「象猿大戰」，前4次分別是2015年、2016年、2018年以及2023年，雙方各取得2勝。中職過去36個賽季，共有10場開幕戰滿場的紀錄，包含1993年至1996年連4年滿場，2003年天母球場兄弟象交手中信鯨，2009年、2012年天母球場兄弟象交手統一獅，2017年新莊球場中信兄弟交手富邦悍將，2021年台南球場統一獅交手兄弟象，去年在臺北大巨蛋，上演「獅象對決」，創下滿場4萬人的新紀錄。今日聯盟開幕戰由衛冕軍桃猿交手兄弟，賽前就售出3.8萬張門票，賽前演出由周自從&My Bro大樂隊打頭陣，首度演唱全新年度主題曲《做伙》，隨後登場的金曲歌后ABAO阿爆feat.那屋瓦少女隊、阿拉斯、R.fu，攜手樂天女孩打造樂天嘉年華，賽後則表定由戴愛玲與動力火車接棒開唱。桃猿球團在開賽後宣布此役進場人數為4萬人滿場，創下大巨蛋連續2年開幕戰滿場的紀錄，這也是中職史上第11次開幕戰滿場。今日是史上第5次聯盟開幕戰上演「象猿大戰」，前4次分別是2015年、2016年、2018年以及2023年，雙方各取得2勝。