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國民黨新竹縣長初選結果今（28）日公布，新竹縣黨部下午4點直播開票，目前已知1號徐欣瑩2185票、2號陳見賢2870票，黨部在雙方見證下，共同開封民調結果，稍早結果出爐，徐欣瑩以50.634%，險勝陳見賢的49.366%，雙方差距0.974%，徐欣瑩陣營也出現熱烈歡呼聲。新竹縣長楊文科任期將在年底屆滿，國民黨在立委林思銘去年12月退出初選後，剩下藍委徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢捉對廝殺，雙方這3個月來殺的刀刀見骨，徐欣瑩抗議民調70%、黨員投票30%的「七三制」，但最終黨中央仍採用，並選定在3月25到27日進行民調、3月28日進行黨員投票。今下午4時陳、徐兩人一同到新竹縣黨部開票。黨員投票部分，1號徐欣瑩2185票、43.225%；2號陳見賢2870票、56.775%；在3家民調部分，加總後徐欣瑩以53.81%大幅領先陳見賢的46.190%，加總後，徐欣瑩以50.634%，險勝陳見賢的49.366%，雙方差距0.974%，