今彩539第115000078期今（28）日晚間8點30分開獎，今彩539開獎於每週一至週六晚間8點30分直播進行，頭獎獎金最高800萬元，是台灣最受歡迎的彩券玩法。《NOWNEWS今日新聞》會在本文即時更新3月28日（週六）開出的今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，讓彩迷一次快速查詢，快來看今晚頭獎幸運兒是不是你吧！
🟡3月28日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：06、09、11、16、17。
39樂合彩：06、09、11、16、17。
3星彩：0、9、7。
4星彩：9、1、2、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
今彩539規則速懂！玩法、中獎方式、獎金
今彩539屬於典型的樂透玩法，投注時需從01至39之間挑選5個號碼下注。待開獎時，主辦單位會隨機抽出5個號碼，作為該期的中獎組合。只要玩家所選號碼中，命中當期開出的號碼達2個（含）以上，就符合中獎條件。
至於獎項分級，對中2個號碼為肆獎，可拿到50元；中3碼則升為參獎，獎金300元；若命中4碼即為貳獎，可領取2萬元；5碼全中則抱走頭獎，單注最高可得800萬元。不過須留意的是，每期頭獎總額設有2400萬元上限，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金將由得主平分，實際領取金額也會低於800萬元。
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今彩539：06、09、11、16、17。
39樂合彩：06、09、11、16、17。
3星彩：0、9、7。
4星彩：9、1、2、4。
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今彩539屬於典型的樂透玩法，投注時需從01至39之間挑選5個號碼下注。待開獎時，主辦單位會隨機抽出5個號碼，作為該期的中獎組合。只要玩家所選號碼中，命中當期開出的號碼達2個（含）以上，就符合中獎條件。
至於獎項分級，對中2個號碼為肆獎，可拿到50元；中3碼則升為參獎，獎金300元；若命中4碼即為貳獎，可領取2萬元；5碼全中則抱走頭獎，單注最高可得800萬元。不過須留意的是，每期頭獎總額設有2400萬元上限，若同一期出現超過4位頭獎得主，獎金將由得主平分，實際領取金額也會低於800萬元。