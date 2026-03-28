立法院近日針對《軍購特別條例》展開協商，包含海馬士系統等對美軍購案，若無法在3月30日發價書到期前支付首期款，裝備取得恐將面臨延宕。馬文君日前嘲諷國防部戰規司長黃文啟中將，在委員會審查時無奈掩面的畫面，嗆他別再演了。立委王定宇嗆在野黨拖延預算導致無法如期簽約，嘲諷將軍令人無法接受。對此，馬文君今（28）日再度發文，直言「建議各位回看當天審議直播，而不是特定媒體剪輯的短影音，就會發現，黃文啟將軍是如何天外飛來一段，前言不對後語。」
馬文君提出四點質疑，首先強調立院早已授權行政院簽發價書，購買海馬士沒有問題，而且行政院根本還沒送預算到立院，質疑黃將軍是否有誤會；她再指出，國民黨版條例已包括採購海馬士，若黃將軍焦急，應該回頭說服總統賴清德，3800億元版本先過先買，而非堅持1.25兆元的行政院版導致卡關。
此外，馬文君直接點名黃文啟說明，若現在付錢與等到年底那一批才付錢，具體的到貨時間究竟是什麼時候？把關預算是職責也是承諾，樂見社會關注此議題，呼籲國防部應實話實說。朝野各執一詞，海馬士等軍裝備能否如期到貨，仍須等後續協商的結果而定。
資料來源：立法委員馬文君臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，馬文君直接點名黃文啟說明，若現在付錢與等到年底那一批才付錢，具體的到貨時間究竟是什麼時候？把關預算是職責也是承諾，樂見社會關注此議題，呼籲國防部應實話實說。朝野各執一詞，海馬士等軍裝備能否如期到貨，仍須等後續協商的結果而定。
資料來源：立法委員馬文君臉書