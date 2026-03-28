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黃金連日走低後出現低接買盤，黃金現貨價週五（27日）現貨價上漲2.6%，收每盎司4491.78美元，針對黃金後勢走勢，有機構上修黃金價格預測，將年末目標價從每盎司4900美元調升至5000美元。週五黃金現貨價上漲2.6%，報每盎司4491.78美元，盤中一度最高至4554.39美元；4月交割的黃金期貨上漲2.7%，報每盎司4492.50美元。針對黃金現價，RJO Futures高級市場策略師表示，最近的拋售創造了一個非常好的機會，因為市場出現拋售，價格跌破200日移動均線，他也直呼現在是買入黃金的絕佳時機。針對黃金未來走勢，分析師認為，未來幾週將看到金價緩慢攀升，如果伊朗局勢有所緩和，我們就有相當不錯的機會看到風險胃納回升。而德國商業銀行上修黃金價格預測，將年末目標價從每盎司4900美元調升至5000美元，並表示近期的回檔不太可能持續。至於芝商所（CME）Fed Watch工具顯示，交易員已完全排除2026年美國降息的可能性，然而戰爭爆發之前，交易員原本預期今年會降息兩次。此外，Kitco Metals高級分析師表示，黃金受到利率走高及通膨擔憂的壓力，如果衝突持續，金價可能跌破4000美元；若停火並出現降息預期，金價則可能回升至5000美元附近。渣打銀行則是預期，從技術線型來看，200日移動平均線，大約落在每盎司4100美元，提供強勁支撐。如果跌破此關卡，下一個支撐價位則落在每盎司3878美元附近。一旦市場的「去風險」階段告一段落，金價將於未來三個月內反彈朝每盎司5375美元靠攏，若放眼未來12個月，預期金價將進一步攀升至每盎司5750美元。