台指期夜盤週五（27日）再度遇壓，終場下跌882點、收在32244 點，市場預期下週一（30日）台股開盤將承受強大賣壓。對此，財經網紅葉育碩在臉書發文指出，當前市場最令人擔憂的，並非急跌，而是「緩跌格局」，恐在不知不覺中消磨投資人信心。
葉育碩分析，與一次性重挫相比，緩跌更具殺傷力。大跌通常伴隨恐慌情緒，促使資金快速出清、籌碼迅速整理，反而有助於後續反彈；但緩跌則是每天小幅下滑，讓投資人持續抱持反彈期待，資金卻在過程中逐步流出，最終在察覺時，往往已累積不小跌幅。
他進一步指出，近期市場轉弱與地緣政治風險升溫密切相關。以色列空襲伊朗能源設施，衝擊市場情緒，恐慌指數攀升，美股隨即轉弱。道瓊工業指數單日重挫793點，那斯達克指數進入修正區間，S&P 500亦逼近修正門檻。
葉育碩強調，這並非單一事件影響，而是趨勢累積。美股三大指數已連續五週走跌，為2022年以來最長跌勢，但跌幅多屬溫和，呈現典型「慢跌」格局。
科技股方面，過去撐盤的「七巨頭」同步回落，其中Alphabet週跌近9%、微軟跌約7%，輝達、亞馬遜及特斯拉亦全面下滑，從支撐力量轉為市場壓力來源。
此外，他認為市場真正核心變數在於油價。布蘭特原油已升至每桶113美元，西德州原油逼近100美元，雙雙站上戰爭以來高點。當衝突波及能源設施，市場焦點已由企業基本面轉向供給風險。
葉育碩指出，油價上揚將牽動通膨回升，使利率難以下降，進而壓縮股市估值空間，最終仍將反映在股市表現上。
展望後市，他認為，若油價持續維持高檔，過去低通膨、低利率的市場環境恐難再現，短期內市場關注焦點將轉向即將公布的3月消費者物價指數（CPI），作為判斷後續貨幣政策與市場走向的重要指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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他進一步指出，近期市場轉弱與地緣政治風險升溫密切相關。以色列空襲伊朗能源設施，衝擊市場情緒，恐慌指數攀升，美股隨即轉弱。道瓊工業指數單日重挫793點，那斯達克指數進入修正區間，S&P 500亦逼近修正門檻。
葉育碩強調，這並非單一事件影響，而是趨勢累積。美股三大指數已連續五週走跌，為2022年以來最長跌勢，但跌幅多屬溫和，呈現典型「慢跌」格局。
科技股方面，過去撐盤的「七巨頭」同步回落，其中Alphabet週跌近9%、微軟跌約7%，輝達、亞馬遜及特斯拉亦全面下滑，從支撐力量轉為市場壓力來源。
此外，他認為市場真正核心變數在於油價。布蘭特原油已升至每桶113美元，西德州原油逼近100美元，雙雙站上戰爭以來高點。當衝突波及能源設施，市場焦點已由企業基本面轉向供給風險。
葉育碩指出，油價上揚將牽動通膨回升，使利率難以下降，進而壓縮股市估值空間，最終仍將反映在股市表現上。
展望後市，他認為，若油價持續維持高檔，過去低通膨、低利率的市場環境恐難再現，短期內市場關注焦點將轉向即將公布的3月消費者物價指數（CPI），作為判斷後續貨幣政策與市場走向的重要指標。
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