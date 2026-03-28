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▲何欣純打招呼太激動，嚇得蔡英文直撫胸口。（圖／翻攝何欣純臉書，2026.03.28）

▲老鄰居跑來要簽名，蔡英文笑得好開心。（圖／翻攝謝志忠臉書，2026.03.28）

前總統蔡英文卸任後的生活精采，今天海巡到10年前曾租屋2年的台中豐原，不僅回到社區與老鄰居溫馨敘舊，還逛了熱鬧的廟東夜市。一行人受到熱情包圍，大嗓門的立委何欣純打招呼太激動，把蔡英文嚇到直撫心口，留下逗趣一幕。蔡英文2014年擔任民進黨主席時，為了深耕中台灣，曾在豐原「德川家康」社區租屋兩年，今（28）日下午她回到社區和老鄰居們敘舊，回憶起當年選戰激烈，經常奔波到三更半夜才回到豐原，社區對她而言不僅是租屋處，更是能放鬆身心的溫暖港灣。從黨主席到總統到卸任元首，老鄰居們感情不減，許多住戶排隊等著與她合影。蔡英文說，社區是很溫暖的地方，這次她專程來看看豐原有沒有改變，回到這裡就有一種回到家的感覺。蔡英文透露，家裡養了兩隻貓、兩隻狗，她每天照顧毛小孩，「現在全家地位最小的就是我」。社區茶敘後，蔡英文在立委何欣純與市議員謝志忠陪同下，前往豐原慈濟宮參拜祈福、到廟旁知名的廟東夜市，攤販們開心地送上小吃，甚至有老闆激動高喊「總統我愛你」，有民眾帶著家裡養的乖巧鸚鵡逛街，蔡英文邊摸邊笑得眉眼彎彎。獲民進黨提名參選台中市長的何欣純電力全開，還因打招呼太激動，嚇到蔡英文直撫胸口。